更多編輯台推薦新聞：
周天成39分鐘直落二擊敗謝薩 南韓羽賽挺進4強
運動

周天成39分鐘直落二擊敗謝薩 南韓羽賽挺進4強

唐鳳：以幽默反制假訊息 比單純事實查核更有用
政治

唐鳳：以幽默反制假訊息 比單純事實查核更有用

蔡總統點給台灣的歌 蔡依林五月天入列 歌單一次聽
政治

蔡總統點給台灣的歌 蔡依林五月天入列 歌單一次聽

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621
生活

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

中職二軍陳文杰打擊4冠王 總冠軍賽28日開打

最新更新：2019/09/27 16:38

（中央社記者楊啟芳台北27日電）中華職棒二軍總冠軍賽將於明天在澄清湖棒球場開打，由例行賽勝率超過7成的中信兄弟二軍交手富邦悍將二軍。本季二軍個人獎項已出爐，兄弟陳文杰包辦4座獎項，為最大贏家。

中信兄弟二軍今年表現突出，不僅季中拉出一波15連勝，例行賽戰績也領先第2名富邦悍將二軍多達16場勝差，戰績一枝獨秀，歸功於投打優異表現，打擊榜上全是兄弟球員，陳文杰為最大贏家。

陳文杰二軍出賽61場、打擊率3成59、88支安打，3度蟬聯打擊王、安打王，並以16次盜壘成功及較高的成功率，擊敗同為16盜的統一獅吳國豪，連續2年成為盜壘王，還以58分打點奪首座打點王；許基宏則以18發全壘打擊敗隊友陳文杰17轟，再度登上全壘打王寶座。

投手獎項部分，中信兄弟廖乙忠雖然季中就上一軍成為固定先發，於二軍仍有9勝2敗、防禦率1.55成績，囊括勝投及防禦率雙冠王；救援王吳哲源二軍出賽23場，奪下8次救援成功，防禦率僅0.40。

富邦悍將二軍投手表現不遑多讓，林煜清在二軍投99.2局，有73次奪三振，獲得奪三振王；中繼王林克謙本季在二軍30場後援出賽，拿下14次中繼成功。

中華職棒大聯盟將於10月7日下午2時在聯盟舉辦二軍個人獎項頒獎儀式，表揚二軍選手的優異表現。（編輯：唐聲揚）1080927

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報