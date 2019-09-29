吳東融休季特訓扮開路先鋒 生日願望盼順利封王

中職中信兄弟隊「開路先鋒」吳東融（左）本季出賽表現不錯，他表示，休季期間特訓想辦法提升揮棒速度。29日恰巧是吳東融生日，他也許願希望順利拋下封王彩帶。中央社記者張新偉攝 108年9月29日

（中央社記者謝靜雯台中29日電）中職中信兄弟隊「開路先鋒」吳東融，本季表現不錯，高上壘率是球隊攻勢關鍵，他表示，休季期間特訓想辦法提升揮棒速度。吳東融是今日壽星，也許願希望今晚順利拋下封王彩帶。

吳東融今年多打兄弟隊「開路先鋒」第1棒，打第1棒成績，總計敲出60支安打、2發全壘打，選到27次保送，上壘率0.414，打擊率3成30。另外本季遭觸身球保送21次，已經打破隊友「萬磁王」王勝偉的單季最多觸身球保送紀錄。

吳東融表示，業餘時期其實多是打第1棒，很了解打開路先鋒的任務、並不陌生。今年不僅是打第1棒的出賽數據佳，吳東融整季打擊率3成02，也是加入職棒後目前為止打擊率最佳的一年。

吳東融指出，去年球季結束後，沒有多作休息，和王威晨、蘇緯達等人一起特訓，主要希望加強揮棒速度，在沒有比賽壓力的練習期間，每次揮棒都用百分之百的力量，每天一、兩百顆球練下來，讓身體記憶這樣的強度和速度。

除了揮棒速度，吳東融也要求自己把球打強、打平，「我這樣打擊型態的球員，球打高對我不利」，經過訓練，基本功做紮實，對於球季很有幫助。

吳東融是今日壽星，今天兄弟在台中洲際棒球場與富邦悍將的比賽，兄弟有機會拋下下半季封王彩帶，更特別的是，今天是兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔的引退賽。吳東融提到，生日的感覺已經沒有這麼重，恰哥引退比較有感覺，他也許下生日願望，希望今天順利封王，並希望年底可達成拿下金手套獎項的個人目標。（編輯：張雅淨）1080929