林昀儒領軍北市 全運會桌球拚男團4強

（中央社記者黃巧雯台北2日綜合報導）108年全國運動會桌球男女組團體賽今天登場，男子組賽事的台北市代表隊由桌球神童林昀儒領軍，各以3比0、3比1擊退高雄市、苗栗縣，可望以分組第一晉級4強。

108年全國運動會10月19至24日將在桃園點燃戰火，不過部分賽事提前舉行，像是桌球賽事，今天起至6日率先在桃園市立體育館登場。

林昀儒日前因肩傷放棄參加2019亞洲桌球錦標賽，經過半個月加強體能訓練後，投入全運會賽事，並代表台北市出賽，成員還包括王泰崴、馮翊新等人。

台北市隊今天首戰對決由台灣桌球名將莊智淵領軍的高雄市代表隊，但莊智淵因國外賽事未結束而缺陣，無緣上演桌球前後輩雙強對決，但台北市隊在林昀儒帶領下，以3比0橫掃高雄市隊。

另一場台北市與苗栗縣賽事，台北市以3比1獲勝，其中第2點男單，由林昀儒對決桌球好手陳建安，以3比0輕鬆收下勝利。

由於男子組B組台南市今天也順利取得2勝，兩隊都有機會以分組第一之姿晉級4強賽。

另外，女子組部分，A組陳思羽、鄭先知領軍新北皆以3比0橫掃苗栗縣、高雄市，而B組台北市以3比0輕取彰化，並以3比2氣走桃園。

男女組團體賽將於3日繼續進行預賽及4強賽，4日將舉行季殿賽和冠亞賽。（編輯：張芷瑄）1081002