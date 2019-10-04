陳思羽抱病上陣 率新北全運會桌球女團4連霸

（中央社記者黃巧雯桃園4日電）全運會桌球女子團體賽，陳思羽儘管抱病上陣，今天仍帶領新北市以3比0橫掃台北市，順利完成4連霸，台北市拿下亞軍，桃園市以3比0輕取高雄市，收下銅牌。

全運會桌球賽今天在桃園市立體育館進行男、女團冠軍戰以及季軍戰，新北市在桌球女團項目一路過關斬將，接連以3比0橫掃苗栗縣、高雄市、台中市，直到4強賽遭遇地主桃園，陷入苦戰，以3比2險勝，晉級冠軍戰。

新北市鄭先知今天以3比0拿下第1點後，第2點的劉馨尹儘管先丟首局，但仍穩住陣腳，最終以3比1獲勝，助新北市「聽牌」，劉馨尹第3點雙打再與陳思羽搭檔，以3比1勝出，助新北締造全運會4連霸紀錄。

對於新北這次尋求4連霸，陳思羽賽前並沒有多想，她強調，就各自調整好狀態，「每個人顧好自己那一分比賽，這樣大家團結起來，就不會這麼費力」。

中華女子桌球代表隊日前在2019亞洲桌球錦標賽和新加坡並列銅牌，陳思羽也是助中華隊寫下近19年來亞錦賽女團最佳成績的功臣之一。

不過，陳思羽透露，今年每個月都有比賽，幾乎沒在同個地方待超過半個月，頻繁密集出賽，未能好好休息，她自8月保加利亞公開賽後就生病至今。

陳思羽從日本聯賽回來後，休息2天再度征戰亞錦賽，返台休息一週，再度轉戰全運會，感冒未癒的她說：「打到一半，就會一直流鼻水。」

除了全運會桌球女團外，陳思羽還將參加混雙、女雙、女單賽事，後續同樣行程滿檔，她透露，6日結束全運會比賽後，隨即飛往德國參加公開賽，接著將轉赴在中國成都舉行的女子世界盃。（編輯：唐聲揚）1081004