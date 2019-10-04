江宏傑不敵林昀儒 台南全運會桌球男團照奪冠

108全運會桌球男子團體賽冠軍戰4日登場，台南市隊第4點男單派出江宏傑（黑衣）應戰，最終以0比3不敵代表台北市隊出賽的「桌球神童」林昀儒（藍衣）。中央社記者黃巧雯攝 108年10月4日

（中央社記者黃巧雯桃園4日電）全運會桌球男子團體賽冠軍戰，台南市今天第4點男單派出江宏傑，儘管以0比3不敵代表台北市的「桌球神童」林昀儒，但台南市最終仍以3比2險勝，收復相隔2屆的冠軍。

另一場季軍戰，苗栗縣以3比0橫掃地主桃園市，拿下季軍。

全運會桌球賽今天在桃園市立體育館進行桌球男團冠軍戰，由尋求衛冕的台北市出戰台南市，台北市由林昀儒打頭陣迎戰黃建都，林昀儒在先丟首局情況下，連趕3局，以3比1勝出，助台北市先馳得點。

不過，台南市靠著楊子儀以3比0獲勝，拿下第2點，扳平戰局，楊子儀隨後在第3點與江宏傑聯手，以3比2險勝，助台南市率先「聽牌」。

關鍵第4點，台南市由江宏傑出戰林昀儒，上演桌球前後輩對決，林昀儒以3比0收下勝利，將戰線拉長至第5點，台南市最後由黃建都把關，以3比1擊敗馮翊新，助台南市重登冠軍。

台南市曾在全運會締造24連霸紀錄，但在民國104年遭高雄市中斷，106年則由台北市奪冠，這次相隔2屆再度登頂，也讓江宏傑直呼很開心，他透露賽前目標設定前4，希望至少第3名，而看到籤表時，覺得還不錯。

儘管江宏傑預賽缺陣，但準決賽歸隊，為台南市搶下冠軍賽門票，他透露，教練希望他能扛起關鍵第3點雙打，若能成功拿下，比賽勝率較高，至於第4點單打遇到對方主力選手時，就盡力去打。

江宏傑過去曾數度與林昀儒交手，前一次是在2年前，江宏傑稱讚，林昀儒質量等各方面技術都提升，沒有太多的漏洞，即使有漏洞，也可以用優勢彌補，而他自認發球部分，沒有太多優勢，因此打起來比較辛苦。

黃建都今天也在第1點與林昀儒過招，他透露，9月30日才剛結束成功嶺新訓，10月1日隨即投入比賽。

從受傷到當兵至今，黃建都已20多天沒練球，這次表現也讓他出乎意料，直呼比練習時還強。

對於能在林昀儒手中搶下首局，黃建都笑稱，上場抱持著「以小搏大」的心態，自己第一局發揮還不錯，但後面幾局也顯露雙方的差距，並肯定林昀儒的確有一套，才能在國際舞台締造佳績。（編輯：張芷瑄）1081004

108全運會桌球男子團體賽冠軍戰4日開打，由台南市隊迎戰台北市隊，「桌球王子」江宏傑（圖）於第4點男單對決「桌球神童」林昀儒，但比數一路落後，讓江宏傑流露懊惱神情，最終無奈以0比3吞敗。中央社記者黃巧雯攝 108年10月4日