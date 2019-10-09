桃猿張明翔可望打總冠軍賽 陳晨威已回一軍練習

（中央社記者楊啟芳桃園9日電）中華職棒總冠軍賽將於12日開打，明天聯盟會公布Lamigo桃猿及中信兄弟28人名單，前幾年沒有太多一軍機會的投手張明翔預計會入選，之前骨裂的陳晨威也已經回到一軍練習。

總冠軍賽12日即將在桃園棒球場開打，中華職棒預計明天15時會公布兩隊總冠軍賽28人名單。另外桃猿宣布，首戰已經滿場，第2戰也已賣出15600張預售票。

桃猿投手張明翔可望進總冠軍賽名單，雖然之前一軍機會並不多，2015年季中進職棒後到去年為止，僅在一軍出賽2場；不過今年下半季後段開始，在牛棚嶄露頭角，擔任長中繼角色，曾後援3局沒有失分。

張明翔表示，例行賽最後一場時，教練告訴他之後跟著一軍練習，不過並不敢想到能打總冠軍賽，「當初想法就是盡量平常心，但也希望能對球隊有貢獻，畢竟這幾年都在二軍，加上球隊又要轉賣了。」

對於本季的進步，張明翔指出，「以前每接到一軍通知，都會很緊張，影響到技術，今年就告訴自己，一樣是在球場做同樣的事，要勇敢面對。」心態改變後，他也更能面對自己的缺點，往不好的地方訓練、加強。

桃猿快腿陳晨威是本季球隊開路先鋒，不過8月底被觸身球砸中，導致右膝下方輕微骨裂，缺席剩餘下半季賽事。陳晨威前2天已經在二軍與味全龍的交流賽中實戰，今天再從嘉義回到桃園，參與一軍練球行程。

陳晨威表示，目前膝蓋已經沒有痛感，不過跑步時還是會有一點保留，衝刺用到大約8至9成力，也還差一點比賽感覺，但第2場實戰時已經好很多，他說：「要再習慣一下，感受一下腳的強度能否適應，慢慢恢復正常運作。」

受傷期間，陳晨威除了做復健，還有負重訓練、簡單傳接球等，他表示，復原速度超乎預期。不過總冠軍賽即將在12日開打，陳晨威說，受傷時多少還是會擔心，不過是否能進總冠軍賽最終名單，並不強求。（編輯：吳協昌）1081009