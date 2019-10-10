國慶台灣英雄大遊行 職棒球員直呼好新鮮

台灣英雄國慶花車大遊行10日在台北舉行，奪下世界冠軍的U18中華隊選手也在車隊中。中央社記者張皓安攝 108年10月10日

（中央社記者楊啟芳台北10日電）台灣英雄暨國慶花車大遊行今天登場，世界12強教練選手代表、U18中華隊選手代表及中職5隊代表球員一起參與，沒見過這麼大場面的選手都直呼，參加遊行非常新鮮。

為慶祝國慶日，「勇敢自信 堅持就贏」台灣英雄暨國慶花車大遊行今天上午登場，邀請超過100名台灣英雄坐上車隊，與23輛國慶主題花車一同遊行。隊伍從愛國西路小南門出發，行經中華路，衡陽路、館前路等，終點為中正紀念堂，全長3公里。

棒球選手部分，包括剛奪下世界冠軍的U18中華隊選手代表鄭宗哲、余謙、林政華，還有將拚戰世界12強賽的部分教練、選手，包含總教練洪一中、牛棚教練王建民、外野教練黃甘霖，以及球員吳昇峰、林凱威、林祐樂、陳禹勳等人。

中華職棒5球團也都派代表參與花車大遊行，包括統一獅高國慶、Lamigo桃猿藍寅倫、富邦悍將高國輝、中信兄弟黃恩賜、味全龍劉基鴻。各隊吉祥物、台灣犬吉祥物及啦啦隊女孩也到場，包含Yuki、東東、貴貴、巫苡萱，吸引眾多球迷一睹球星及啦啦隊風采。

2019台灣英雄大遊行10日在台北舉行，即將登場的世界12強棒球賽中華隊成員也在車隊中。中央社記者張皓安攝 108年10月10日

台灣英雄國慶花車大遊行10日在台北舉行，奪下世界冠軍的U18中華隊選手也在車隊中。中央社記者張皓安攝 108年10月10日

名字中剛好有「國慶」的高國慶笑說：「第一次參加這種遊行，很新鮮，剛剛在車上揮手，很像冠軍隊的感覺，但今天更盛大了。」

2017年才加入兄弟隊的年輕投手黃恩賜也笑說：「感覺非常緊張，在車上看學長揮手，我就跟著揮，根本沒想過能看到這種場面。」

味全龍今年才重新加入中職，雖然明年要先打二軍賽事，2021年才能升上一軍，不過近期龍隊已持續進行交流賽，年底還會參加亞洲冬季棒球聯盟。龍隊今天派出「選秀狀元」劉基鴻參加花車遊行，他直呼第一次看到這種場面。（編輯：張雅淨）1081010

2019台灣英雄大遊行10日自愛國西路小南門集結出發，途經館前路與漢口街交叉口，台北市政府吉祥物熊讚與市民擊掌致意。中央社記者吳家昇攝 108年10月10日

台灣英雄國慶花車大遊行10日在台北舉行，超過100名的台灣英雄們參與，與23輛國慶主題花車共同遊行。中央社記者張皓安攝 108年10月10日

2019台灣英雄大遊行10日自愛國西路小南門集結出發，途經館前路與漢口街交叉口，不少隊伍精心裝扮參加遊行。中央社記者吳家昇攝 108年10月10日

2019台灣英雄大遊行10日自愛國西路小南門集結出發，途經館前路與漢口街交叉口，小朋友在人群中觀看遊行隊伍。中央社記者吳家昇攝 108年10月10日

2019台灣英雄暨國慶花車遊行10日正式登場，中華職棒5球隊都有派代表來參與，包括統一獅高國慶（右起）、Lamigo桃猿藍寅倫、中信兄弟黃恩賜、富邦悍將高國輝及味全龍劉基鴻，選手都直呼參加遊行很新鮮。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年10月10日