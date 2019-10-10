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德國桌球公開賽 林昀儒廖振珽聯手進男雙8強

最新更新：2019/10/10 20:02

（中央社記者龍柏安台北10日電）延續上一站捷克公開賽鍍銀的火燙手感，台灣桌球一哥林昀儒與搭檔「山豬」廖振珽，今天在2019德國桌球公開賽男雙首輪，以3比1輕取奧地利組合，輕鬆挺進8強。

2019德國桌球公開賽今年在德國的不來梅舉行，世界排名第10的台灣一哥林昀儒，稍早才和一姐鄭怡靜聯手混雙闖過頭關，休息片刻後他再和廖振珽合體，在男雙首輪面對40歲老將賈爾多斯（Robert Gardos）與哈貝索恩（Daniel Habesohn）這對奧地利組合。

林昀儒和廖振珽8月底才在捷克公開賽聯手奪銀，兩人今天合拍表現依舊穩定，前2局分別以11比2、11比4，大比分領先優勢率先拿下，也取得聽牌。

沒想到對手在第3局展開反撲，反以11比6拿下止血，並將戰局追成1比2落後。

所幸關鍵第4局，「林廖配」在4比5落後時，一口氣連拿6分，不僅順利甩開對手糾纏，也提前奠定勝基，最後以11比7淘汰對手，也拿下晉級門票。

2013年世錦賽雙打冠軍組合莊智淵與陳建安，今天首輪則以12比10、11比7、12比10直落三，拍下比利時的德沃斯（Robin Devos）與芬蘭奧拉（Benedek Olah）這組異國聯軍，下一輪將遭遇自家的林昀儒與廖振珽。

女雙方面，剛拿下生涯首面全國運動會桌球女單金牌的鄭先知，今天和陳思羽聯手，以3比1扳倒斯洛伐克女將芭拉佐娃（Barbora Balazova）與捷克的瑪泰洛娃（Hana Matelova），同步挺進8強。（編輯：張芷瑄）1081010

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