德國桌球公開賽 莊智淵陳建安無緣男雙決賽

（中央社記者黃巧雯台北11日電）2013年世錦賽雙打冠軍組合莊智淵與陳建安今天在德國桌球公開賽男雙4強賽，以2比3不敵地主組合，另一組台灣女雙組合陳思羽與鄭先知則以0比3輸給南韓組合，雙雙無緣決賽。

2019年德國桌球公開賽在不來梅（Bremen）舉行，台將共有3組雙打闖進4強，分別為男雙莊智淵與陳建安、女雙陳思羽與鄭先知，以及混雙林昀儒與鄭怡靜。

莊智淵與陳建安在前一戰「台灣內戰」中，驚險擊敗台灣桌球一哥林昀儒與「山豬」廖振珽，勇闖4強賽，稍作休息後，再戰德國組合貝尼狄克（Duda Benedikt）與邱黨（Qiu Dang）。

莊智淵與陳建安前2局結束，以0比2落後，所幸第3局起漸入佳境，以11比8、11比8連贏2局扳平，將戰線延長至第5局。

莊智淵與陳建安在決勝局3比3平手後，不幸連丟3分，儘管一度追成一分差，可惜後繼無力，最終以6比11輸球，無緣決賽。

另外，台灣女雙組合陳思羽與鄭先知於8強賽以3比2扳倒今年世錦賽冠軍、中國組合孫穎莎與王曼昱，4強賽遭遇南韓組合田志希與梁夏銀，最終以5比11、7比11、9比11敗下陣來。（編輯：陳彥鈞）1081011