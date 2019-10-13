王威晨敲總冠軍賽首轟 守備只想著把球都接住

（中央社記者楊啟芳桃園13日電）中信兄弟王威晨昨天在總冠軍賽首戰轟出陽春全壘打，他今天表示，看到球越過全壘打大牆時很開心，雖然今年自己遇到滿多狀況，包括守備，不過總冠軍賽會每一球都好好接住。

總冠軍賽首戰兄弟以2比5落後時，6局上王威晨轟出陽春全壘打，追回1分，不過最終仍敗給Lamigo桃猿。王威晨非長打型選手，2016年至2018年在一軍都沒有敲過全壘打，直到9月4日才敲出職業生涯一軍首轟。

對於這支全壘打，王威晨今天表示，沒有特別設定球路，因為是該局首打者，只想著要把球打強勁，能上壘就好。王威晨也說：「打出去當下沒有特別想法，但看到球過牆之後還滿開心，也感謝右外野兄弟球迷的加油聲。」

兄弟昨天守備出現3次失誤，不過例行賽守備較不穩定的王威晨，並沒有發生失誤。他說：「從例行賽就有一直針對守備調整、練習，昨天只想說每一球都要好好接住。」

王威晨是第2次打總冠軍賽，上次在2017年，當時出賽4場都是先發，敲出5支安打，打擊率3成13。王威晨表示，「其實有點忘記當時的狀況，因為那時只想把握住每一次機會，今年自己遇到很多狀況，不過到現在已經不會想太多了，只想好好面對每一球。」（編輯：屈享平）1081013