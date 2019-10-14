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17名洋將來台測試 帕克沒有中意歸化人選

最新更新：2019/10/14 21:21

（中央社記者龍柏安台北14日電）超級籃球聯賽（SBL）今年邀請17名洋將來台測試，並考慮從中挑選未來歸化洋將的新人選，不過中華男籃外籍總教頭帕克則委婉地說：「要打國家隊的人選可能要更好」。

第17季SBL將於明天下午首度開辦洋將選秀，聯盟一度打算邀請20名洋將來台測試，不過最終僅17人抵台，今天下午則由帕克（Charlie Parker）在中正運動中心領軍操兵，並安排洋將分組進行對抗。

而下午測試結束後，帕克受訪時點名5名球員讓他印象深刻，不過他也強調：「還是得看明天球員恢復的狀況，這批球員都很認真、態度很拚也很聽話」。

其中最受關注的歸化洋將問題，帕克也挑明了說：「要打SBL他們應該沒問題，但要打國家隊的人選可能要更好」。

帕克強調，能促成聯盟開辦洋將選秀，必須給予協會和經紀公司肯定，他也說：「這是一個好的開始，如果明年可以繼續辦下去，也希望時間可以提早，並有更多、更好的選擇。」

中華男籃自2013年成功歸化「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）後，他也率領中華隊打進亞錦賽4強，達到立竿見影的效果，如今隨著他年事漸高，台灣一直找不到其他合適人選。

帕克認為，其實在亞洲包括中國的CBA、菲律賓PBA與日本，都有很多的外籍球員，台灣可以先觀察從鄰近這些國家的洋將，甚至直接飛到美國找人，都是解決的方式。（編輯：方沛清）1081014

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