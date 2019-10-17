亞錦賽標語爭議 體育署：尊重意見表達

（中央社記者黃巧雯台北17日電）有球迷在棒球亞錦賽期間高舉「護台抗中、香港加油」標語引發熱議，19日兩岸大戰也備受關注，體育署長高俊雄今天說，尊重意見表達，不禁止帶國旗進場，盼大家為中華隊加油。

在台中開打的2019年亞洲棒球錦標賽，14日中華隊與香港隊一役中，場邊有民眾高舉「護台抗中、香港加油」標語，中華民國棒球協會15日發布聲明稱，球迷在亞錦賽攜帶反送中標語進場，違反奧會模式，但中華奧會秘書長沈依婷16日澄清，這與奧會規定及奧會模式都無關。

高俊雄今天出席例行記者會時表示，所謂「奧會模式」，若指1981年洛桑協議，主要規範運動員本身，而觀眾區不在規範範圍內。

至於若後續比賽有球迷攜帶挺港標語進場，體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲表示，棒協為了維護比賽安全進行，除了已成立因應小組外，入場前也會進行安檢，將勸導民眾不要帶進場。

中華隊19日將出戰中國隊，談到是否會因可能造成對方退賽，而禁止球迷攜帶小國旗進場，許秀玲指出，棒協舉辦國際賽經驗豐富，應會有因應作法，原則不會禁止民眾帶國旗入場。

高俊雄強調，台灣是自由民主的法治社會，尊重所有人意見表達自由，但希望不要干擾別人看球，他也呼籲大家能齊心為中華隊加油。（編輯：吳協昌）1081017