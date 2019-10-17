張育成中職開球比上大聯盟緊張 彭政閔給鼓勵

（中央社記者謝靜雯台中17日電）旅美印地安人隊野手張育成趁著亞錦休兵日，今天受邀擔任中信兄弟隊總冠軍賽主場開球嘉賓，賽前「恰恰」彭政閔給他鼓勵；張育成說，「今天在職棒場上開球，比上大聯盟還緊張」。

旅美印地安人隊野手張育成，此次被選入亞洲棒球錦標賽中華代表隊，在15日中華隊與日本隊比賽有上場，但沒有安打表現，今天亞錦賽中華隊沒有賽程，張育成也在空檔期受邀到洲際棒球場為中職總冠軍賽第5戰開球。

張育成回憶，上一次站上投手丘已經是高中了，很久沒有投球，「我不是什麼大咖，沒有想過可以受邀，在這麼多大前輩面前開球」，被問到今天投了什麼球，張育成開玩笑，「因為天氣有點冷，身體冷掉了，投了一個挖地瓜球」。

張育成表示，小時候在台東比較鄉下的地方，晚上教練會把球員集合起來透過電視看中職的比賽，很欣賞兄弟隊前輩林智勝、彭政閔，「欣賞他們場上攻擊的積極性，場上、場下都發揮領導球隊的能力」。

張育成賽前也有跟彭政閔聊天，張育成透露，彭政閔說看得出來自己在15日亞錦賽與日本比賽很緊張，「他要我不要太緊張，鼓勵我一定可以在中華隊打出好成績」；今年是彭政閔的引退年，張育成也說，「如果可以，當然希望彭政閔可以繼續打下去」。（編輯：張芷瑄）1081017