桃猿資深球員林泓育奪6冠 26日告別賽不捨

（中央社記者楊啟芳桃園20日電）Lamigo桃猿今天進行3連霸封王遊行，打過7次總冠軍賽、奪下6座總冠軍賽的「資深球員」林泓育表示，能完成3連霸很開心，等到告別賽時應該感觸會很深，畢竟真的是最後一次了。

林泓育在2010年加入La New熊，期間打過7次總冠軍賽，拿下6座總冠軍。由於明年Lamigo桃猿將由日本樂天企業接手，今年為Lamigo桃猿最後一年，球隊也順利奪下3連霸。

今天參與封王遊行，林泓育說：「看得出來球迷感受很深，大家都很激動，他們對這座城市也很有感情，桃園政府和市民互動很多，也增加了凝聚力。」

雖然生涯拿了6次總冠軍，不過林泓育表示，並沒有對哪一次特別印象深刻，「每一年比賽結束後，都是朝著明年再努力，重點是從一開始準備的過程，從春訓開始大家聚在一起，又是重新開始。」

待了10年的球隊即將易主，林泓育說：「最後能夠達成3連霸很開心，也感謝他們的付出，告別賽時應該會很有感覺，畢竟是最後一次以Lamigo身分的公開活動，就真的結束了。」

告別賽將由La New熊對戰Lamigo桃猿，La New會以資深選手為主，林泓育笑說，目前球隊剩4個人穿過La New熊的衣服，包括自己還有鍾承祐、詹智堯、林智平，他也說：「隊內分隊打滿有意義的。」（編輯：屈享平）1081020