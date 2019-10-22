中職最佳九人得主出爐 年度MVP桃猿3將競爭

（中央社記者楊啟芳台北22日電）中華職棒今天公布年度獎項最佳九人暨最佳指定打擊得主，以及年度3大獎入圍名單，年度最有價值球員全部都是桃猿球員入圍，分別為朱育賢、林泓育及陳俊秀。

最佳九人10個獎項中，有6名Lamigo桃猿球員，其中林立本季打擊大爆發，以3成89打擊率奪下打擊王，並首度拿下最佳三壘手獎項。桃猿陳俊秀、藍寅倫、富邦悍將胡金龍分別奪最佳一壘手、最佳外野手及最佳指定打擊，皆是連2年獲獎。

悍將洋投羅力曾連續3年奪下最佳投手獎，本季以2.78防禦率拿下防禦率王，優異表現也讓他再度拿下最佳九人投手獎。

桃猿林泓育、林承飛也是繼2016年獲最佳九人之後，今年再度奪下最佳捕手及最佳游擊手獎項。桃猿郭嚴文則是在2017年後，再度將最佳二壘手獎項抱回家。最佳三壘手林立、最佳外野手中信兄弟詹子賢及統一獅蘇智傑等3名選手，皆是首度獲獎。

最佳進步獎入圍前3名分別為兄弟吳東融、桃猿林立和悍將陳仕朋。年度新人獎入圍人選有獅隊林靖凱、桃猿陳晨威及兄弟廖乙忠。年度最有價值球員大獎則由朱育賢、林泓育與去年MVP得主陳俊秀3名桃猿球員同隊競爭。

中華職棒將於24日公布金手套得獎名單，年度3大獎項則於29日頒獎典禮現場揭曉。（編輯：張雅淨）1081022