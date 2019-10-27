長榮航半馬賽 女將曹純玉謝千鶴把冠軍留台灣

（中央社記者余曉涵台北27日電）長榮航空今天舉行城市觀光半程馬拉松，日本素人跑者牧野以刷新大會紀錄的1小時6分19秒成為男子半馬新科王者，而台灣女將曹純玉、謝千鶴也分別把半馬組、10公里組冠軍留在台灣。

2019長榮航空城市觀光半程馬拉松今天一早從總統府前開跑，今年共吸引2萬名跑者共襄盛舉，長榮航空也祭出10張國際線長、短程機票，以及20張國內線不限航點機票，並首度推出「長榮世界跑」，以長榮航空城市觀光半程馬拉松作為起點，讓跑者有機會參加世界各地知名的國際馬拉松盛會。

長榮航空會後也發出新聞稿表示，台灣長跑女將曹純玉、謝千鶴今年分別以1小時16分57秒、38分整拿到女子半馬、10公里組冠軍，將冠軍獎盃順利留在台灣；而男子半馬組則由日本素人牧野以刷新大會紀錄的1小時6分19秒奪冠。

長榮航空說，除了今年合作的澳洲黃金海岸馬拉松、中國上海國際馬拉松、泰國清邁馬拉松以及日本青森弘前白神蘋果馬拉松與名古屋Smile馬拉松外，2020年將再推出美國休士頓馬拉松、日本愛媛馬拉松、關西機場泉州國際馬拉松和加賀溫泉鄉馬拉松等國際盛會。

長榮航空董事長林寶水也表示，長榮航空會積極努力，將長榮航空城市觀光半程馬拉松變成全台灣最具指標性的觀光馬拉松，讓跑者可以在專業的賽道上盡情享受跑步的樂趣，同時讓運動與觀光結合。（編輯：張銘坤）1081027