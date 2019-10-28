廖任磊隨味全龍隊練球 台美日職棒都不排斥

（中央社記者謝靜雯桃園28日電）中職味全龍隊今天與世界12強棒球賽中華隊交手，今年球季結束遭日職西武獅隊釋出的投手廖任磊也現身；廖任磊將跟著味全龍隊練球，他表示，台日美職棒都不設限，準備好等機會。

廖任磊2014年至2015年間效力美職海盜隊，2016年底日職選秀會被讀賣巨人隊選進，2018年底遭釋出，後透過日本職棒戰力外測試會，獲得西武獅隊青睞，續留日職發展，本季一軍出賽3場，出賽防禦率3.00，季末與投手郭俊麟一同被西武隊釋出。

廖任磊表示，身上沒有傷，「只能說能夠進到職棒的球員，大家實力都很好」，今年球季主要定位中繼、後援，球速也都能突破150公里。

回到台灣後，廖任磊受味全龍隊邀請，今天向球隊報到，將跟著球隊練球。他表示，今年不會再參加日本戰力外測試會，無論中職、日職或者美職，只要有機會都不排斥，現階段把自己準備好，等到機會到來。

看著弟弟廖乙忠從中職自主培訓球員出發，今年受到中信兄弟隊重用，在中職總冠軍賽有好表現，又被選入世界12強棒球賽中華代表隊，廖任磊表示，「很替他開心，也很不容易。」回憶廖乙忠2013年參加日職選秀落選，當時他就鼓勵弟弟，「你的棒球生涯不是只有這樣，不要輕易放棄」，現在努力也收到好成果。（編輯：管中維）1081028