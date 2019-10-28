WTA年終總決賽 詹家姊妹首役3盤大戰惜敗

（中央社記者龍柏安台北28日電）台灣網壇雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴，今天在WTA年終總決賽女雙小組賽首役，歷經3盤大戰，以2比6、7比5、6比10不敵匈牙利的巴波斯與法國的美拉德諾維奇，吞下首敗。

WTA年終總決賽今年在中國深圳舉行，僅年度積分排名前8的單、雙打好手才可獲邀參賽，8組雙打分成2組進行循環賽，分組前2晉級4強，女雙冠軍將可獲得100萬美元（約新台幣3084萬元）獎金。

詹詠然與詹皓晴本季堪稱豐收，姊妹合體就在年初的荷巴特、杜哈女網賽聯手稱后，接下來又在伊斯特本與日本泛太平洋再添2冠，本季共拿下4座冠軍，收穫頗豐。

「雙詹組合」在今年WTA年終賽首役，遭遇匈牙利巴波斯（Timea Babos）與法國的美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）這組「匈法聯軍」，姊妹倆首盤前5局兩度遭對手破發，陷入1比4大幅落後。

雖然「雙詹組合」第6局成功破發，也將比分追成2比4，無奈接下來又連丟2局，首盤以2比6讓出。

詹家姊妹次盤全力反撲，在前10局與對手以5比5打平，並在第10局化解了2個賽末點、成功破發追平，接下來甚至連保帶破，反以7比5將戰局扳平。

決勝盤超級搶10，「雙詹組合」和對手一路鏖戰至6比6平，可惜姊妹倆接下來一口氣連丟4分，最終以6比10惜敗，與小組賽首勝擦身而過。（編輯：戴光育）1081028