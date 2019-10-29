中職年度頒獎典禮登場 桃猿3選手競爭最大獎

（中央社記者楊啟芳桃園29日電）中華職棒年度頒獎典禮於今天登場，將揭曉3大獎得主，分別為年度最有價值球員、年度最佳新人、年度最佳進步獎，其中年度MVP桃猿「兄弟鬩牆」，由朱育賢、陳俊秀及林泓育競爭。

年度頒獎典禮於晚間6時30分在桃園舉行，最大獎年度最有價值球員入圍者全是Lamigo桃猿選手，分別為朱育賢（打擊率3成47，全壘打30支）、林泓育（打擊率3成50，全壘打26支）及陳俊秀（打擊率3成81，全壘打22支）。

年度最佳進步獎入圍者有桃猿的林立，本季打擊率3成89，全壘打20支，還有今年拿下11勝、防禦率僅3.48的富邦悍將投手陳仕朋，以及中信兄弟吳東融，本季打擊率3成。

年度最佳新人入圍者有桃猿的陳晨威，新人年就繳出打擊率3成、22次盜壘、5發全壘打的優異成績；中信兄弟投手廖乙忠去年才以自主培訓身分加入職棒，今年下半季就成為球隊固定先發輪值，拿下3勝5敗，防禦率4.36；統一獅林靖凱則是打擊率3成。

其他獎項都已經於日前公布，最佳九人暨指定打擊獎項，得獎者為投手羅力、捕手林泓育、一壘手陳俊秀、二壘手郭嚴文、三壘手林立、游擊手林承飛、外野手詹子賢、蘇智傑、藍寅倫、指定打擊胡金龍，其中羅力今天不會出席。

金手套獎項部分，得獎者分別為投手鄭凱文、捕手林祐樂、一壘手陳俊秀、二壘手吳東融、三壘手王威晨、游擊手王勝偉、外野手林哲瑄、蘇智傑、張志豪。

由球迷票選的年度最佳美技為兄弟的岳東華，聯盟票選的史上第一座東山再起獎，則由獅隊投手潘威倫拿下。另外，頒獎典禮結束後，還會進行世界12強賽中華隊壯行儀式，因此中華隊選手都會出席。（編輯：張芷瑄）1081029