胡智為返台 盼12強賽爭取好成績

（中央社記者吳睿騏桃園機場29日電）旅美投手胡智為今天晚間搭機返台表示，世界12強棒球賽各隊實力不可小覷，都令人想挑戰，他會立刻加入訓練全力以赴，配合中華隊總教練洪一中的規劃為台灣爭取好成績。

穿黑T恤、黑色牛仔褲，再戴著一頂黑色球帽的胡智為一入境，立刻受到熱情球迷包圍，更拿出準備好的棒球排隊要求簽名；胡智為一一滿足球迷期望，更與粉絲們熱情合照，親切力十足。

將於30日到台中市與中華隊會合的胡智為告訴中央社記者，為國家效力希望有好表現，會依循洪一中的規劃安排出賽。短期比賽教練須花很多腦力，無法像季賽安排固定先發、中繼與救援等，每個人都應隨機應變扮演好自己的角色。

他說，他在墨西哥的3場比賽除最後一場以外，其他兩場狀況都很不錯，目前身體狀況很好，會全力以赴，明天就會與中華隊一起練球。

胡智為表示，12強賽各隊實力非常好，除日本、韓國，其他國家也有多名美國職業棒球的小聯盟選手，是各國潛力新秀，相對也有很多挑戰。

他說，目前還沒計畫球賽結束後要去哪，屆時視身體狀況安排，但已近11個月沒跟家人見面，希望好好聚聚，見面吃飯、聊聊，有機會的話也希望見見朋友。（編輯：李明宗）1081029

世界12強棒球賽11月將開打，旅美投手胡智為（右）29日晚間返台，他說，12強球隊實力不可小覷，自己會立刻加入中華隊訓練，全力以赴，盼為台灣爭取好成績。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 108年10月29日

台灣旅美棒球好手胡智為（左）29日晚間返抵台灣，將投入世界12強棒球賽中華隊行列。胡智為一入境，立刻受到熱情球迷包圍、排隊要求簽名，胡智為不但一一滿足球迷期望，更與粉絲們熱情合照，親和力十足。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 108年10月29日