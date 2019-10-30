胡智為加入練球中華隊到齊 期待在家鄉比賽

（中央社記者楊啟芳桃園30日電）世界12強賽中華隊球員全數到齊，胡智為昨天晚上抵達台灣，今天就投入訓練，他表示，下飛機後本來身體有點僵硬，但今天慢慢把感覺找回來，也十分期待在家鄉台中比賽。

芝加哥小熊旅美投手胡智為球季結束後，在球團安排下赴墨西哥打冬季聯盟，強度約在3A到大聯盟之間，出賽3場都是先發，防禦率僅1.50。胡智為昨天晚上才抵達台灣，今天加入中華隊練球，預計在11月2日對古巴的官辦熱身賽上場投一局。

胡智為表示，「剛下飛機滿累的，身體有點僵硬，但經過中華隊防護員調整，有慢慢把感覺找回來，時差目前感覺也還好，身體還沒有反應，希望之後不會出現這個問題」。

12強預賽中華隊賽程都在洲際棒球場，剛好胡智為是台中人，他說：「非常期待，球場離我家滿近的，家人很久沒在現場看過我比賽，都從電視上看，這次意義重大。」

胡智為季初在印地安人隊40人名單之內，依規定40人名單不能打12強，不過7月底遭到釋出後轉戰芝加哥小熊，就沒有這項限制。胡智為說：「移出名單後就開始想說，我應該要為國家做點什麼，一直為這方向做準備。」

本來胡智為有可能無法從墨西哥趕回來參加賽事，因為墨西哥方面很堅持，至少投完3場比賽才有提早回國的談判空間。他也說：「謝謝總教練願意等我回來，很高興，我會全力以赴。」

目前中華隊教練團還未告知胡智為定位，明天中華隊移動到台中之後，胡智為會先進牛棚練投，再看整體狀況如何，「短期比賽沒辦法定位誰是先發，誰是中繼，就像世界大賽一樣，先發投手也會中繼」。

胡智為本季在小聯盟出賽23場，包含12場先發，防禦率6.87。他坦言，今年表現確實不太好，「但對我來說是經驗，王建民教練也有給我建議，之後和私人顧問討論，包括投球策略、技巧，還有動作調整、施力方式、身體傷痛排除，調整過後在墨西哥收到不錯效果」。（編輯：張雅淨）1081030