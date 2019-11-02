徐薇淩欣賞彭政閔始終如一 客製球桿自我勉勵

（中央社記者黃巧雯新北2日電）旅美高球女將徐薇淩視中信兄弟「恰恰」彭政閔為偶像，並被其「始終如一」精神所感召，近期客製化切桿印有Chia 23字樣，期許自己能成為像「恰恰」一樣優秀的運動員。

徐薇淩細數自己從職棒16年開始看棒球，當時就被「恰恰」圈粉，過去在國內時，一年曾到球場看6、7場比賽，但後來因在國外比賽，賽季錯開緣故，較少到場看球，但她強調，回台灣只要有時間，就會盡量去1、2場。

彭政閔日前引退時，徐薇淩也透過中間友人向彭政閔轉達：「謝謝他為台灣棒球圈貢獻，生在有你的年代很幸福。」

由於徐薇淩與彭政閔同屬同一間經紀公司，2、3年前也曾私下相揪打高球，徐薇淩透露，她和彭政閔第一洞都很緊張。

過去大多透過電視轉播看彭政閔打球，但那次彭政閔卻站在自己旁邊打高球，也讓徐薇淩當下覺得很不習慣，坦言很奇怪。

徐薇淩日前在臉書上發文分享，近期客製化球桿，其中一支切桿印有Chia 23字樣，而她已帶著新球桿上戰場3週，包括本週2019台灣裙襬搖搖LPGA高球賽，她透露，比賽用這支球桿，「好像有打比較好」。

自認情緒容易浮動的徐薇淩解釋，主要欣賞彭政閔始終如一的「恰式精神」，她認為同一件事做那麼久，想法、堅持都沒有改變，是件蠻偉大的事，同時也期許自己成為像「恰恰」一樣的優秀球員。（編輯：張芷瑄）1081102