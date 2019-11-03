廖乙忠12強熱身賽2局好投 在洲際比賽很熟悉

世界12強官辦熱身賽，中華隊3日與澳洲隊交手，先發投手廖乙忠投2局，雖然被敲出一發陽春全壘打，但整體表現不錯，由於洲際棒球場也是母隊的主場，他表示，就當例行賽來投。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年11月3日

（中央社記者楊啟芳台中3日電）世界12強官辦熱身賽今天中華隊交手澳洲隊，先發投手廖乙忠投2局，雖然挨了一發陽春砲，但整體表現不錯，由於洲際球場也是母隊的主場，他表示，會當作例行賽來投。

廖乙忠今天先發投2局，1局下演出3上3下，2局下2出局後雖然被敲出一發陽春全壘打，不過隨即回穩，解決第3個出局數，總計廖乙忠投2局失1分，送出1次三振。

廖乙忠賽後表示，「熱身賽主要是往好球帶攻擊，被敲的全壘打好像是斷棒，由於右外野順風，球飛出去自己也嚇到，不過有點投太甜了，還要繼續檢討」。由於是在中信兄弟主場洲際棒球場比賽，他認為是自己主場，就當例行賽來投。

廖乙忠今天都能投到捕手林泓育要的位置，他開玩笑說：「因為小胖學長比較壯。」雖然與林泓育在中職分屬不同隊，不過廖乙忠指出，之前練習、進牛棚丟球時，都會與學長溝通，自己也會主動問，林泓育也鼓勵他大膽進攻好球帶。

本季廖乙忠在例行賽是先發投手，12強預賽將於5日開打，目前教練團還未跟廖乙忠說會定位在先發或後援，不過他認為不管是什麼角色都沒有關係，「熱身賽也都是投短局數，只要想辦法解決打者就好，不會管局數」。

第2任投手林鋅杰投1局，一開始先被敲安打，不過之後製造雙殺，沒有失分。之前中華隊教練團曾擔心林鋅杰控球狀況不好，但總教練洪一中指出，這場林鋅杰的控球還不錯。

此戰中華隊推出4名來支援的Lamigo桃猿投手，分擔第4局到第7局，分別為張明翔、江國謙、吳丞哲、洪聖欽，皆未失分，順利完成任務。

第8局中華隊投手黃子鵬登板後援，被敲1支安打，沒有失分；最後一任投手則是王躍霖，連飆出3次三振，無失分，這2場官辦熱身賽中華隊13名投手都有上場。（編輯：葉俐緯）1081103