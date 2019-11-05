國民世界大賽冠軍成員 薛哲與倫登爭年度個人獎

繼摘下隊史首座美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍，華盛頓國民隊又傳好消息。陣中王牌投手薛哲（左）和明星三壘手倫登（右），分別入圍國聯賽揚獎與國聯年度MVP。（圖取自twitter.com/Nationals）

（中央社紐約4日綜合外電報導）華盛頓國民剛摘下隊史首座美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍，陣中王牌投手薛哲和明星三壘手倫登，今天又分別入圍國聯賽揚獎與國聯年度MVP。

薛哲（Max Scherzer）本季例行賽戰績11勝7敗，防禦率2.92，有機會拿下生涯第4座象徵投手最高榮譽的賽揚獎（Cy Young Award），和他競爭國家聯盟賽揚獎的球員，還有洛杉磯道奇的韓籍選手柳賢振（Ryu Hyun-jin）及紐約大都會的迪格隆（Jacob deGrom）。

若薛哲能拿下個人第4座賽揚獎，將能追平前亞特蘭大勇士「瘋狗」麥達克斯（Greg Maddux）和退役費城費城人名將卡爾頓（Steve Carlton）的成就。麥達克斯曾在1990年代連4年獲獎；卡爾頓在1970和1980年代抱回4座賽揚獎。

生涯拿過最多賽揚獎的是7度獲獎的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens），其次是5度獲獎的「巨怪」強生（Randy Johnson）。

美國聯盟賽揚獎入圍的有休士頓太空人兩大王牌柯爾（Gerrit Cole）和魏蘭德（Justin Verlander），以及坦帕灣光芒的莫頓（Charlie Morton）。

倫登（Anthony Rendon）入圍國聯年度最有價值球員（MVP）獎，跟他競爭的還有密爾瓦基釀酒人的葉立奇（Christian Yelich）與道奇的貝林格（Cody Bellinger）。

倫登例行賽灌進全大聯盟最多的126分打點，打擊率3成19，擊出聯盟最多的44支二壘安打。

美聯MVP入圍者有太空人的布里格曼（Alex Bregman）、洛杉磯天使的楚勞特（Mike Trout）、奧克蘭運動家的希米恩（Marcus Semien）。

年度新人部分，美聯有太空人的阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）、光芒的洛威（Brandon Lowe）、巴爾的摩金鶯投手泯恩斯（John Means）入圍；國聯入圍者則是大都會的阿隆索（Pete Alonso）、勇士投手索羅卡（Mike Soroka）、聖地牙哥教士的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。

年度最佳教練入圍者，美聯有明尼蘇達雙城的包德利（Rocco Baldelli）、光芒的凱許（Kevin Cash）、紐約洋基的布恩（Aaron Boone）；國聯則有釀酒人的康索（Craig Counsell）、勇士的史尼克（Brian Snitker）、聖路易紅雀的席爾特（Mike Shildt）。

年度MVP、賽揚獎、年度新人及年度總教練獎得主，下週將由美國棒球作家協會（Baseball Writers' Association of America）公布。

投票是在例行賽結束後進行，所以季後賽的表現並不會有所影響。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1081105