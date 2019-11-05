白馭珀爆冷扳倒辛度 闖進福州中國羽賽次輪

（中央社記者龍柏安台北5日電）賽前才幸運遞補參賽的台灣羽球女將白馭珀，今天在福州中國羽球公開賽女單首輪大爆冷門，以21比13、18比21、21比19擊敗今年世界羽球錦標賽金牌得主、印度女將辛度、闖進次輪。

總獎金70萬美元（約新台幣2145萬元）的2019福州中國羽球公開賽，屬世界巡迴賽750系列的次頂級大賽，也沒有會外賽，白馭珀直到昨天傍晚領隊會議開完後，才確定遞補取得參賽門票，她也沒有浪費寶貴機會，在首役就譜出驚奇。

世界排名42的「小小白」白馭珀，本季曾在超級100系列的俄羅斯公開賽拿下女單冠軍，上一站也在荷蘭公開賽闖進4強，近況不差。

白馭珀在福州中國公開賽首輪，遭遇今年世錦賽新科女單金牌得主辛度（Pusarla V. Sindhu），兩人過去3次交手，白馭珀都吞敗仗，沒想到這回兩人再次交鋒，她歷經74分鐘，首度突圍闖關。

今天比賽開局，白馭珀迅速進入狀況，開局在4比4打平後，拉出一波7比1攻勢接管戰局，首局先以21比13先馳得點。

次局前半段戰況呈現膠著，不過雙方戰成7比7平手後，辛度展開反撲並拉開差距，以21比18討回顏面，也把戰局扳成1比1平。

決勝局白馭珀火力全開，一度以11比3握有大幅領先，但後勁十足的辛度一路苦追，在尾盤反倒逆轉超前。

關鍵時刻白馭珀頂住壓力，在15比18落後下，靠著一波6比1攻勢收尾封關，以21比19拍下辛度，也繳出生涯最佳代表作。（編輯：張芷瑄）1081105