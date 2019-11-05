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黑貓闖球場改變戰局 NFL巨人主場遭牛仔逆轉

最新更新：2019/11/05 18:49

（中央社紐約4日綜合外電報導）在西方象徵厄運的黑貓，今天闖進職業美式足球聯盟NFL的比賽現場，原本領先的地主紐約巨人隨後遭逆轉，最終18比37不敵達拉斯牛仔，這隻黑貓在網路上立即竄紅。

在10月31日萬聖節後的第一個「週一足球夜 」（Monday Night Football），巨人今天在主場迎戰牛仔，第1節兩隊各有一次射門得手，雙方以3比3戰平。

第2節時，巨人靠賴提默（Cody Latimer）達陣，一度以9比3領先。

此時，一隻黑貓突然闖進場中，由於黑貓象徵厄運，因此沒有任何人敢上前處理，讓那隻黑貓在偌大的球場跑來跑去，比賽也一度暫停下來，直到黑貓在現場的鼓譟聲驅趕下，自己跑出球場後，比賽才恢復進行。「＃黑貓」隨即成為推特的熱門主題標籤。

雖然巨人隨後靠射門拿下3分，取得12比3領先，但接下來被牛仔靠一次達陣和一次射門逆轉，上半場以12比13落後。

第3節雙方各有一次射門成功，巨人以15比16緊咬牛仔。

但落後的巨人在第4節只靠射門再添分，牛仔則是3度達陣拉開差距，最終讓主場被黑貓闖入的巨人以18比37吞敗。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1081105

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