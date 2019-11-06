東奧馬拉松移師札幌 日網友隔空交火

（中央社東京6日綜合外電報導）明年登場的東京奧運馬拉松與競走項目，罕見地不在主辦城市舉行，將移師到北海道札幌市。有民眾向札幌市及北海道政府表示反對，而電視節目主持人發言惹議，引發網友隔空交火。

國際奧林匹克委員會（IOC）考量2020年東京奧運舉辦時的高溫，10月16日宣布有意將馬拉松與競走項目移師日本北邊的北海道札幌市舉行；但東京都知事小池百合子堅持「在東京舉辦的想法不變」，表達反對移師札幌舉辦的態度。

在本月1日舉行的IOC協調委員會上，小池雖未同意移師提案，但也表示不會阻撓，明年東奧馬拉松與競走項目將移師札幌舉辦。

東京與札幌的直線距離約833公里，搭飛機約50分鐘、搭新幹線轉電車約8個多小時。

日本STV新聞報導，IOC決定將東京奧運馬拉松與競走項目移師札幌舉行，讓日本陸上競技聯盟只能徒呼負負；小池百合子也說，「勉強要說的話，這是沒有共識的決定」。

日本陸上競技聯盟強化委員會專案負責人瀨古利彥說，即便突然說要在札幌舉辦，也不是馬上說改就能改；但在IOC前面，他們實在無能為力，既然已經決定在札幌舉行，他們會團結一致，打造一個能奪牌的隊伍。

而網友間戰火引爆點主要是可能路線一部分的新川通，電視節目主持人一句「什麼都沒有的地方」，讓網友說「也許是開玩笑的，但也太瞧不起人了」；也有網友說「又不是北海道政府或札幌市政府要求移師舉辦，不應該把砲口對準札幌」。

新川通位於JR札幌站西北方，鄰近北海道大學，離札幌站約3公里。新川通沿線種了不少櫻花樹，相當受到地方人士喜愛，當地町內會人士也呼籲網友冷靜。

新川櫻花行道樹聯合町內會會長佐久間五十也說，畢竟是難得的機會，大家應該攜手在馬拉松路線旁為選手加油才是。

有札幌市民說，不會感到自卑，就算大家批評札幌也不會感到可恥，「因為我喜歡札幌」。

日本每日新聞報導，有部分民眾向札幌市政府反映，認為「應該（把馬拉松與競走）還給東京」。

札幌市政府公關部門表示，到1日為止，收到有關馬拉松與競走移師案約290份意見書，其中約8成是反對意見；其中有半數以上是北海道外的民眾寄來，而且部分是從同一個電子郵件帳號寄出。

反對意見包括「明明就是東京在準備奧運，為什麼由札幌來辦」、「IOC的決定不講道理」等。

到了正式決定要移到札幌舉辦後，仍收到約百封郵件，其中有札幌市民說，「札幌被人唱衰令人難過」。

這些正反意見也談到路線，有民眾說「（新川通）根本不是什麼知名景點」，但也有網友在推特上為札幌護航，認為「札幌並不差」。

日本朝日新聞報導，北海道政府到1日止也收到逾百件民眾意見書，不少人認為不該使用道政府的預算。

札幌市政府的東京奧運與帕運擔當課課長安田聰說，由於突然改變比賽地點，十分理解東京人難以接受的心情；他們會接受這樣的看法，努力辦好這場馬拉松與競走賽事。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1081106