12強日本怪投高橋禮發揮優勢 波多黎各吞敗

（中央社記者謝靜雯桃園6日電）世界12強棒球賽B組預賽，波多黎各隊受制於日本隊怪投高橋禮，打線沒能突破，高橋禮先發6局壓制，用最有自信的直球搶好球數，不讓打者掌握節奏，率隊以4比0拿下勝利。

日本隊預賽第2戰與波多黎各在桃園棒球場交手，日本先發下勾投手高橋禮開賽連抓17個出局數，直到6局2人出局後投出保送，首度讓對方打者上到壘包。高橋禮先發投6局僅被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，好表現壓制對手打線。

波多黎各隊總教練岡薩雷茲（Juan Gonzalez）表示，在波多黎各下勾、低肩側投這類型的投手很罕見，只有在國際賽才會遇到，高橋禮今天的投球表現，確實讓波多黎各打者很頭痛；高橋禮運用優勢，想辦法在投手丘上保持平衡，順利幫助球隊拿下勝利，也拿下本場比賽勝投。

高橋禮表示，一直對自己的直球很有自信，今天投球策略就是以直球搶好球數，再用變化球誘使打者出棒，產生三振或者讓打者敲出滾地球出局，在投球的過程中，不斷與捕手溝通，想辦法不讓打者掌握節奏。

高橋禮今天與捕手甲斐拓也搭檔，甲斐拓也不斷提醒他，希望他大膽對決，讓打者打不好，也提到如果想要三振打者，控球的位置就必須非常的精確，收到不錯的效果。

日本隊總教練稻葉篤紀表示，高橋禮今天6局先發表現很精彩，至於打線方面，雖然拿下第1分是靠著對方失誤，但鈴木誠也適時3分砲，帶給球隊很大的士氣，才能得到好的結果。（編輯：張雅淨）1081106