女兒出生後代打建功 朱育賢：謝謝老婆和自己

（中央社記者楊啟芳台中7日電）世界12強預賽中華隊昨天以3比0擊退委內瑞拉，順利晉級複賽，7局上代打建功的朱育賢表示，很感謝老婆在比賽當天早上生下了女兒，也謝謝自己在第一次國際賽就能建功。

此戰雙方前6局都沒有辦法攻下分數，不過7局上中華隊2出局之後，林哲瑄選到保送，之後換上代打朱育賢，敲出關鍵二壘安打，送回球隊第1分，王威晨也趁勝追擊，打回第2分，終場中華隊以3比0奪勝，晉級在東京的複賽。

中華隊5日首戰對波多黎各時，朱育賢並沒有先發，此戰對委內瑞拉也從板凳出發，不過擊出最關鍵一擊。他賽後表示：「我要先謝謝我的老婆，因為早上幫我生下了女兒，幫助我在場上能有好表現。」

朱育賢表示，這次入選中華隊，教練團就跟他說會以代打身分為主。他說：「在場邊會多注意場上狀況，隨時準備好自己，上去也沒有想太多，只想把球打強，能拿下這1分。很謝謝自己做到了，在我的第一次國際賽、第一次上場代打。」

12強賽第一個打席就建功，朱育賢也感謝情蒐團隊的幫忙，他指出，資料顯示投手面對左打時，會用變速球及伸卡球，賽前有做足準備，在場邊教練也有一直提醒，「當球確定在界內時，內心還希望壘上的哲瑄賢拜趕快跑，很開心自己辦到了」。

朱育賢敲這支關鍵安打前，委內瑞拉特別做出「布陣」，野手都靠一壘方向守備，不過他順利敲出反方向安打。委內瑞拉總教練素貝羅（Carlos Subero）表示，因為情蒐指出朱育賢是拉打型打者，才會有這樣的安排，但他說：「就算沒布陣，這支安打應該還是沒辦法擋住。」（編輯：林治平）1081107