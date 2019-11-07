終結者陳鴻文2場霸氣關門 穿國家隊衣服是享受

（中央社記者楊啟芳台中7日電）世界12強中華隊昨天以3比0擊退委內瑞拉，終結者陳鴻文最後與打者纏鬥多球後，賞給對手三振，奮力怒吼慶祝，連2場成功關門，他表示，能穿上國家隊的衣服，就是一種享受。

中華隊5日首戰交手波多黎各時，陳鴻文於9局上登板，雖然一開始就投出保送，不過連解決3名打者，沒有失分；昨天第2戰對委內瑞拉時，9局下在僅3分領先時登板，演出3上3下，飆出2次三振，最後一個打席振臂怒吼，收下救援成功。

陳鴻文最後投出三振前，與打者纏鬥多球，他說明：「2好球後有點太急，但後面開始放慢節奏，慢慢解決，畢竟急也沒用，終究還是三振了。」

對於最後一個打席的情緒反應，陳鴻文表示：「那不是壓力，打球本來就是享受，穿這件衣服就很享受，很興奮也很開心。」連2天上場關門，陳鴻文也指出，完全沒有壓力，認為能上場就是一種享受，因為有很多球迷在場邊加油。

陳鴻文多次入選國家隊，包含2013年經典賽、2015年第一屆12強賽、2017年經典賽等等，不過他說：「不管是哪一次國家隊都一樣，對我來說能打國家隊就是肯定，大家都肯定你，為什麼要否定自己。」

中華隊已經確定晉級複賽，11日複賽首場會在千葉ZOZO球場，陳鴻文說：「我還沒去過千葉球場，我們再努力一點，每一場都要拚。」（編輯：林治平）1081107