雷納德末節狂砍18分 快艇逆轉拓荒者

（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯快艇今天在主場出戰波特蘭拓荒者，快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard）在第4節球隊落後之際狂砍18分，率隊以107比101逆轉拓荒者。

雷納德今天繳出全場最高27分、13籃板的雙十表現，除了在第4節瘋狂搶分，還在終場前13秒罰中關鍵兩球，幫助快艇奠定勝基。

快艇板凳球員威廉斯（Lou Williams）則貢獻全場次高26分、8助攻，隊友哈洛（Montrezl Harrell）、祖巴奇（Ivica Zubac）也各有15分進帳，祖巴奇還拿下13個籃板，包括9個進攻籃板。

另一方面，拓荒者兩名當家後衛里拉德（Damian Lillard）及麥卡倫（CJ McCollum）各自砍下22分，但兩人全場投籃命中率分別都是23投9中。

拓荒者中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside）奪下17分、19籃板，塞門斯（Anfernee Simons）添得17分，其中16分是在第4節取得。

比賽上半場，拓荒者投籃命中率只有32%，快艇則是38.3%。拓荒者於上半場落後，儘管在第3節狂砍36分取得領先，但整場命中率僅有37.5%，不敵快艇的43.8%。

快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）在這場勝利後，生涯執教勝場數來到900場，是NBA第13位達成這項里程碑的教頭。

但瑞佛斯近來陷入失言風波，快艇日前出戰密爾瓦基公鹿時，決定讓雷納德養傷輪休，但瑞佛斯受訪時對雷納德的健康說辭不一，導致快艇遭聯盟罰款5萬美元。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1081108