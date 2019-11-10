籃球老國手齊聚馬祖 遠鵬盃老馬賽風采依舊

連江縣首度舉辦的「遠鵬盃」老馬籃球賽10日落幕，50歲組由新竹老馬隊奪冠，60歲組由大江老馬隊封王。（連江縣政府提供）中央社 108年11月10日

（中央社馬祖10日電）連江縣首度舉辦的「遠鵬盃」老馬籃球賽今天落幕，50歲組由新竹老馬隊奪冠，60歲組由大江老馬隊封王；縣府秘書長張龍德強調遠鵬盃不會是最後一屆，明年還會繼續舉辦。

為推廣籃球風氣，宣揚活到老運動到老精神，今年首度由連江縣縣府主辦，連江縣體育會籃球委員會承辦，推出馬祖第1屆全國老馬籃球賽，同時為紀念發起人楊遠鵬，首屆定名為「遠鵬盃」，受到國內老馬隊伍熱情響應。

張龍德在開幕式上指出，馬祖是全國最後一個舉辦老馬籃球賽的縣市，終於完成最後一塊拼圖，也很開心看到許東嘉、昝家驤、曾增球等許多當年國手球星風采依舊。

縣府說，此屆賽事相當密集，4天要完成20場，老將奮戰精神令人佩服，經過口耳相傳，原來許多5、6年級少時的籃球偶像都在場上，雖然都已年過半百，但身手依舊不凡，還會為了幾顆球在地上爭奪，展現不輸給年輕人的鬥志，也值得年輕球員學習。（編輯：李錫璋）1081110

馬祖第1屆「遠鵬盃」老馬籃球賽10日落幕，老將們雖然已年過半百，但身手依舊不凡，展現不輸給年輕人的鬥志。（連江縣政府提供）中央社 108年11月10日