約基奇致勝跳投連兩戰當英雄 金塊延長賽勝灰狼

（中央社明尼蘇達10日綜合外電報導）美國職籃NBA丹佛金塊今天與明尼蘇達灰狼殺進延長賽，靠約基奇（Nikola Jokic）在槍響前3.3秒砍進致勝球，幫助球隊100比98擊敗灰狼，連兩場比賽成為球隊致勝英雄。

約基奇今天在延長賽剩下4秒多時，在三分線邊接到隊友傳球，他帶球切入後先是背對防守者護球，接著後仰跳投得手，讓球隊取得兩分領先，並在最終以這記致命的跳投讓金塊踢館成功，收下近期一波4連勝。

金塊上一場比賽，才於8日靠約基奇比賽讀秒階段命中的一記跳投要到領先，並在最終100比97擊敗費城76人。

約基奇今天拿下金塊最高的20分，米爾賽普（Paul Millsap）有14分、10籃板的「雙十」成績，延長賽攻下6分的巴頓（Will Barton）也有13分、12籃板的「雙十」演出。

灰狼的湯斯（Karl-Anthony Towns）有25分、16籃板的「雙十」表現，魏金斯（Andrew Wiggins）也同樣攻下25分，奧柯吉（Josh Okogie）則獲得17分。

今天的比賽，灰狼陣中兩名最佳後衛提格（Jeff Teague）、奈皮爾（Shabazz Napier）分別因為生病和受傷缺陣。

金塊後衛畢斯利（Malik Beasley）同樣因病錯過今天下半場的比賽。

延長賽雙方92比92平手之際，巴頓連砍兩記三分球，讓金塊取得98比94的領先，但之後灰狼將落後追回讓兩隊98比98戰成平手。

此時，金塊約基奇靠後仰跳投突破灰狼湯斯的防守，將比分超前。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1081111