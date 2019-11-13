更多編輯台推薦新聞：
胰島素是糖友救命武器 研發幕後功臣之一是狗
生活

胰島素是糖友救命武器 研發幕後功臣之一是狗

12強張奕燃燒112球封鎖韓國打線 主動向教練要求續投
運動

12強張奕燃燒112球封鎖韓國打線 主動向教練要求續投

詹宏志談出版／匠人編輯 vs. 拓荒編輯 設法活著回來
文化

詹宏志談出版／匠人編輯 vs. 拓荒編輯 設法活著回來

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

12強中華隊有球員差點出不了國 體育署改進

最新更新：2019/11/13 13:17
2019世界12強棒球賽複賽台韓大戰，12日晚間在日本千葉球場舉行，接替先發投手張奕投球的陳冠宇（中，白衣）後援1.1局，被敲1支安打，投1次保送，送出2次三振，複賽連2場投1.1局都沒有失分。中央社記者張新偉千葉攝　108年11月12日
2019世界12強棒球賽複賽台韓大戰，12日晚間在日本千葉球場舉行，接替先發投手張奕投球的陳冠宇（中，白衣）後援1.1局，被敲1支安打，投1次保送，送出2次三振，複賽連2場投1.1局都沒有失分。中央社記者張新偉千葉攝　108年11月12日

（中央社記者黃巧雯台北13日電）中國國民黨籍立委許毓仁爆料，世界12強中華隊有球員日前卡在機場，差點無法赴日本比賽，體育署今天表示，該球員具役男身分，但內政部未收到申請出境資料，體育署未來會改進。

立法院教育及文化委員會今天審查109年度行政法人國家運動訓練中心預算案，教育部次長林騰蛟率領國訓中心執行長李文彬等人出席並備詢。

中華隊昨天在世界12強棒球賽複賽以7比0擊敗南韓隊，讓球迷相當振奮，不過許毓仁今天質詢時指出，中華隊9日搭機準備前往日本時，卻有球員卡在機場，差點無法出國比賽。

體育署副署長王水文表示，主因為該球員具學生及役男身分，他強調，「這部分沒做好，絕對會改進」。

體育署競技運動組組長洪志昌解釋，由於中華隊這次7日才確定打進複賽，9日即搭機赴日，以往單項協會出國前，若有選手中有役男，會先上公文，再由體育署代為轉給內政部。

不過洪志昌指出，可能因為中職首度組訓，未注意到相關程序，加上該名旅外選手向中職回報，經紀公司有向內政部申請，但內政部並未收到資料，入關後發現問題後，有立即協調經紀公司儘速辦理。

另外，中華代表團在2016里約奧運中，共派出58名選手，參與18種運動項目；距離2020東京奧運僅剩8個多月，中華隊目前取得5項運動種類、共19席參賽資格。

對於參加東京奧運選手數能否超越上屆奧運，王水文說希望朝這個方向努力。（編輯：張芷瑄）1081113

延伸閱讀
12強對韓後援無失分 陳冠宇：守下來的心情強烈12強中華隊打線破低潮 胡金龍帶頭陳俊秀3分砲12強洪一中金卿文再度交手 意外首勝就贏7分12強高宇杰首度先發 打擊蹲捕都有關鍵表現12強複賽張奕封鎖韓國打線 主動向教練要求續投12強被當投手僅17個月的張奕封鎖 韓媒直呼恥辱江少慶對中南美球風熟悉 進牛棚維持手感
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報