挺進海碩女網賽女雙8強 李亞軒：盡力去打

（中央社記者黃巧雯台北13日電）2019台北海碩網球公開賽女雙16強賽今天上演台灣內戰，台灣網球女將李亞軒與吳芳嫻連拿11局，以6比3、6比0擊退葛藍喬安娜與楊亞依，挺進8強。

2019台北海碩網球公開賽在台北小巨蛋舉行，李亞軒今天一日兩戰，儘管單打在16強遭到淘汰，但雙打有所斬獲，8強賽將迎戰大會第3種子印度的蕊娜（Ankita Raina）與荷蘭的舒茲（Bibiane Schoofs）所組成的「印荷聯軍」，李亞軒表示，將盡力去打。

李亞軒與吳芳嫻今天開賽儘管發球局率先失守、一度以1比3落後，但兩人迅速調整節奏，一口氣連拿11局，以6比3、6比0迎接勝利，收下8強門票。

吳芳嫻透露，一開始對自己接發球沒有信心，但學姊李亞軒提醒她拿出自信，加上後續採取學姊的策略且奏效，因此拿下比賽勝利。

談到今天戰術，李亞軒認為，由於比賽結果會贏、會輸沒辦法控制，「能控制的就是學習每一顆球」。

先前在雙方教練撮合下，李亞軒、吳芳嫻開始聯手征戰雙打賽事，並在9月ITF巡迴賽日本京都站合力打下冠軍。

由於單、雙打並進，對體力將是一大考驗，一向專攻單打的李亞軒儘管不排斥與吳芳嫻繼續合作，但也鼓勵吳芳嫻有機會可以尋覓其他更好的雙打夥伴。

另一組卓家姊妹檔卓宜萱與卓宜岑10歲起開始搭檔，儘管曾一度拆夥，但後來再度合體，今天首輪迎戰俄羅斯的斯基科娃（Yana Sizikova）與英國女將瑋柏莉-史密斯（Emily Webley-Smith）所組成的歐洲聯軍，以6比1拿下首盤後，第2盤在3比0領先情況下，對手因傷退賽，因而晉級8強。

卓宜萱表示，比賽時主要由她設定戰術，而妹妹則負責安撫她的心情，雙方呈現互補。

卓宜萱透露，過去不喜歡吵架的感覺，因此曾不想要姊妹搭檔，但長大後想法改變，她認為，如果要往職業走，姊妹倆有默契，也有助於一起打雙打。（編輯：葉俐緯）1081113