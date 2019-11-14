一波三折 台南國際棒球訓練中心二期發包

（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市亞太國際棒球訓練中心二期工程原設計團隊遭終止契約，聯鋼營造取得第二期統包工程，預定民國112年底完工。球場呈現力與美棒球風格，將成為全年性複合式棒球訓練場地。

台南市亞太國際棒球訓練中心共有二期工程，總經費新台幣27億4000萬元（一期工程8億500萬元，二期工程19億3500萬元），但一期工程發包一波三折，2年流標6次，去年2月才以新台幣6億4700萬元決標。

位於台南市安南區的亞太國際棒球訓練中心，是前行政院長賴清德在台南市長任內擘劃的重大市政建設，工程設計由劉培森建築師事務所和日本竹中工務店合作的設計團隊取得。

第一期工程的少棒主球場及副球場，去年3月17日動土，今年7月啟用，趕上在台南舉辦的U12世界盃棒球賽。

不過，第二期工程工務局以嚴重延宕設計期程為由，終止原設計團隊二期工程設計契約，也讓成棒主、副球場等設施預定完工時間延後1年。二期工程原設計團隊遭終止契約，聯鋼營造取得第二期統包工程，預定民國112年底完工。履約工期是1400個日曆天，預定112年底完工。

台南工務局今天發布新聞稿指出，台南市亞太國際棒球訓練中心第二期統包工程主要是成棒主球場，規劃內野觀眾席1萬5000席及外野觀眾席1萬席；成棒副球場則規劃內野觀眾席3000席；另有獨立室內訓練場、戶外投打練習區及2座內野練習場，總經費約新台幣17億9800萬元，履約工期是1400個日曆天，預定112年底完工。

工務局指出，二期成棒球場設計概念以環狀包覆式水滴漣漪的意象，整體以自然美學，呈現「力與美」棒球風格，成棒主、副球場的結構層具有通透性，減少球迷觀眾悶熱不適感；內、外野設置廣廊層，讓路徑間互相流通，創造不同觀賽感受。於基地內創造便道，各空間單元規劃具有明確動線及指標，使球員及觀眾容易找到方向定位。

工務局指出，成棒主、副球場結構設計上部為鋼結構，下部採RC構造，設計理念則以鋼結構桁架系統呈現簡單構造美學，達到抗震耐風結構性能，球場設備提供最有效率排水系統及最佳球場燈光照明，讓球員於賽事使用時具有舒適安全性的場地。

工務局表示，主、副球場設計朝向無障礙通用設計及防災避難於15分鐘內逃生疏散需求及結合周邊大眾運輸系統設施，有效輸送人潮為目標，且場地皆符合國際棒球賽事標準。

工務局表示，在二期成棒球場完工後結合一期少棒工程打造完整的亞太國際棒球訓練中心，成為全年性複合式棒球訓練場地，提供機會讓青少年一圓棒球夢，並由棒球運動促進親子間身心健康，提供亞洲地區職業棒球隊、國家代表隊、業餘棒球隊最佳訓練場地，結合現有自然景觀與鄰近台灣歷史博物館園區，成為台南城市新核心。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081114