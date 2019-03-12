不論起落都堅守崗位 中華職棒的守護者

職棒比賽進行時，負責維護觀眾台上秩序的僱員，都會配置一台對講機，對講機中常會傳來一聲聲：「傅姊，傅姊！」這群雇員口中的傅姊，就是在球場服務23年的傅豫琪（中）。中央社記者張新偉攝 108年3月12日

中職邁向30年系列8（中央社記者楊啟芳台北12日電）中華職棒成立30年以來，一場場比賽要順利進行，除了球員在場上奮鬥，也缺少不了場邊工作人員的付出，才能讓球員無後顧之憂展現實力，也能讓看台上球迷盡情吶喊，這群默默付出的人們，是中職球場最堅實的守護者。

●看台的守護者：「傅姊」傅豫琪

在球場服務23年的傅豫琪，今年適逢中華職棒成立30年，她說：「中職能夠到30年我覺得不簡單，很開心到30年了，看我能不能做到40年。」中央社記者張新偉攝 108年3月12日

職棒比賽進行時，負責維護觀眾台上秩序的雇員，都會配置一台對講機，對講機中常會傳來一聲聲：「傅姊，傅姊！」這群雇員口中的傅姊，就是在球場服務23年的傅豫琪。

傅豫琪是學舞蹈出身，去國外參加過大大小小賽事，從6歲到31歲都是擔任舞者，直到因為被檢查出罹患子宮頸癌，被醫生告誡不得再跳舞。後來傅豫琪轉換跑道，到台灣大聯盟工作，一開始負責在全台招募後援會會員，再回到辦公室擔任秘書長秘書，最後因為喜歡自由的生活，自請到球場負責安全維護的工作。

「我人生第一次聽到三字經是在球場，以前在舞蹈環境根本沒有人會罵，那次因為場內禁止吸菸，結果球迷用三字經罵我，說花錢買票來了，想幹嘛就幹嘛。」不過23年下來，她已經漸漸習慣，她笑說：「三字經、五字經，祖宗八代都罵完了，我還跟他說謝謝。」

2003年兩聯盟合併，傅豫琪轉到中華職棒工作，不過她認為工作內容大同小異，並沒有什麼差別。一場球賽約有20個隊長、40個工讀生，會分配在不同位置，有狀況就用對講機回報。對於處理看台上各種疑難雜症，傅豫琪指出，最重要是站在球迷立場處理事情。

傅豫琪說明，勸導觀眾時，不能搬出中華職棒規定條文，而是要以同理心與對方溝通。她舉例，管制場內抽菸行為時，「我跟他講我也抽菸，但球場不能抽菸，你就出去蓋外出章，抽完再進來，很多人就會聽」。但若遇到堅持不聽勸的人，傅豫琪也會使出「殺手鐧」，就是用對講機直接請警察來把對方帶走。

歷經台灣大聯盟，又在中華職棒看過許多風風雨雨，在看台上工作的傅豫琪也「很有感」。她說：「時報鷹（假球案）開始球迷就不進來了，那陣子球迷大概每場不到1000人，有時候隊長、工讀生加起來還比較多，可是我們還是照樣人到，做好自己的工作。」

看到近期球迷又多了起來，甚至假日時常破萬人，傅豫琪也感到相當高興。不過觀眾多對他們來說也是考驗，因為球迷被界外球打中的機率較高，只要傅豫琪透過對講機聽到有人被打到，會馬上找防護員處理，若是很嚴重就會叫救護車，由一位隊長陪同去醫院。

被問到為什麼能在這裡堅持這麼久，傅豫琪思考了一下，並說：「不知道欸，很自然就做了這麼久，因為我這輩子只有跳舞跟棒球，在職棒也習慣了，球迷也都認識我，我覺得中華職棒就是另一個家，球迷就是我另一個家人。」她笑說，球迷三不五時說她太瘦，拿點心、水果送她，傅豫琪每次都覺得很窩心。

今年中華職棒成立30年了，傅豫琪說：「中職能夠到30年我覺得不簡單，很開心到30年了，看我能不能做到40年。」但過了一會兒又說：「不可能啦，再10年我就70歲了，應該不會有人用我了。」

●場地的守護者：林宇呈

國立台灣體育運動大學棒球場場務林宇呈，從職棒元年就開始做場務工作，也常至各國球場支援場地建設與整理，他說，自己對棒球的熱愛從沒改變，而讓他充滿熱情的關鍵，就是不斷吸收新資訊、新技術。（林宇呈提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年3月12日

現為台灣體育運動大學棒球場場務的林宇呈，從1990年就開始在中華職棒擔任中區場務，隨著中職30年來到，他也做了30年。以前林宇呈因為喜歡棒球，常在河堤與朋友打球，結束後身兼整理場地的工作，漸漸做出興趣來。

中華職棒要成立前，兄弟象在找場務工作人員，到台中時剛好遇到林宇呈一行人，因此元年他就一腳踏入職棒的世界。1998年林宇呈到興農擔任場務主任，2004年再到台體大球場擔任場務，雖然職稱不同，但做的工作沒有變過。

林宇呈指出，台灣場務技術從以前到現在進步很多，「以前我們割草還是用手推的，現在是用機器，養護方式都不一樣了，真的差很多」。現在職棒場地投手丘都會用黏土，但以前的年代沒有這種東西，林宇呈表示，「只能用石灰加鹽巴攪一攪，才把投手丘弄起來」。

對台灣場務技術影響最大的轉折點，林宇呈表示，分別為2001年世界盃、2006年洲際盃及2013年經典賽。他說：「每次辦國際賽就會有要求，比如說經典賽主辦會帶美國人來，帶我們台灣人做，要求一些比較細緻的場地整理，我們就會去吸收。」

像引進黏土就是於2001年世界盃，不過林宇呈指出，真正開始變成熟是2006年洲際盃，做投手丘、本壘區、內野紅土，以及對草皮平整度的要求，多方面技術都是在那時學到最多；2013年經典賽之後，台灣場務技術則是達到最成熟的階段。林宇呈說：「在引進技術之前會比較困難，因為都是要自己摸索。」

一場職棒比賽中，場務人員永遠是最早來、最晚走，林宇呈說：「球隊沒來之前場地就要先整理好，用完之後還要復原。」但他指出，自己對棒球的熱愛從沒改變，而能讓他堅持30年還能充滿熱情的關鍵，則是不斷吸收新資訊、新技術。

「應該是說自己有突破，30年前的我跟現在的我，場務技術完全不一樣了，自我要求一直提升，會想要好再更好。」

中華職棒經歷過許多起落，但對這些工作人員來說，不管發生什麼事，每場球賽都會做一樣的事情，心中所想也只有如何讓自己更進步、讓台灣場地更精緻。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1080312