佛系組合李亞軒吳芳嫻 海碩女網賽晉4強

（中央社記者龍柏安台北14日電）被戲稱是「佛系組合」的李亞軒和吳芳嫻，今天在海碩女網賽女雙8強，在首盤3比6棄守劣勢下，以6比3、11比9後來居上，逆轉淘汰去年雙打冠軍組合挺進4強。

總獎金12.5萬美元（約新台幣383萬）的2019台北海碩網球公開賽，今年在台北小巨蛋熱鬧開打，地主女雙組合李亞軒和吳芳嫻，歷經3盤大戰扳倒印度女將蕊娜（Ankita Raina）與荷蘭的舒茲（Bibiane Schoofs），替地主再鎖定一張4強門票。

談到第1盤先失的原因，吳芳嫻坦言自己開賽有些太緊張，加上不少學弟妹到場加油，她很擔心輸球會被笑，所幸她有聽進教練的話放開去打，第2盤開始表現才回到軌道上。

決勝盤兩人曾以9比6領先，卻浪費了3個賽末點，最後仍以11比9有驚無險拿下，李亞軒坦言，早在7比4領先時，她就已有提醒拍檔：「領先不見得會贏。」沒想到打到最後，還真的差點翻船。

吳芳嫻表示，領先當下沒想過會贏，「我也有很多領先打到輸的經驗，因此只想盡力打好每1顆球」。一旁的李亞軒卻說：「其實輸贏都注定好了。」

之前李亞軒到中國大連比賽，看到比賽中有球員強力揮拍後拿到賽末點，膝蓋十字韌帶卻當場斷裂，只能含淚退賽，因此才讓她有感：「輸贏早注定。」

李亞軒強調，她也不是真的這麼「佛系」，比賽都會想贏，不過有時想得太多，反而打得不好，也容易患得患失，如今她想通，比賽就是種學習過程，選手都只能把自己做到最好，若對手表現得更好，除了佩服對方，也只能回家再練，繼續提升自己。（編輯：葉俐緯）1081114