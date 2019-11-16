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扳倒頭號種子 李亞軒吳芳嫻挺進海碩盃決賽

最新更新：2019/11/16 20:39

（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣女雙組合李亞軒和吳芳嫻今天在台北海碩網球公開賽4強賽以6比3、6比4扳倒頭號種子澳洲組合羅狄歐諾娃與桑德斯，首度在海碩盃聯手就闖進決賽。

這也是繼2016年張凱貞與莊佳容拿下亞軍以來，再有台將闖進決賽。

台北海碩網球公開賽今天在台北小巨蛋舉行各組4強賽事，台將本屆在女單全軍覆沒的情況下，僅存2組女雙包括雙打姊妹花卓宜萱與卓宜岑、李亞軒和吳芳嫻各自闖進女雙4強，今天輪番上陣，拚決賽門票。

李亞軒和吳芳嫻今天出戰澳洲組合羅狄歐諾娃（Arina Rodionova）與桑德斯（Storm Sanders），首盤自盤中起二度攻破對手發球局，儘管第7局發球局失守，仍以6比3搶下首盤。

李亞軒和吳芳嫻次盤第4局遭破，儘管以1比3落居下風，但仍穩紮穩打，隨即回破，並在盤末再下一城，以6比4搶下決賽門票。

卓宜萱與卓宜岑稍早迎戰斯洛維尼亞的賈柯波維琪（Dalila Jakupovic）與蒙特內哥羅的科維妮奇（Danka Kovinic）所組成的歐洲聯軍，最終以兩個4比6吞敗，決賽無緣上演台灣內戰的戲碼。（編輯：葉俐緯）1081116

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