光州南韓羽球大師賽 李哲輝許雅晴過頭關

（中央社記者龍柏安台北19日電）今年羽球賽季雖已邁入尾聲，不過全力爭取奧運門票的台灣混雙組合李哲輝與許雅晴仍不得閒，兩人今天在光州南韓羽球大師賽首輪，以2比1險勝自家人李洋與楊景惇，挺進次輪。

總獎金20萬美元（約新台幣615萬）的光州南韓羽球大師賽，是世界巡迴賽超級300系列賽事，是今年度除12月登場的年終總決賽外的倒數第2站，也是李哲輝與許雅晴爭搶奧運積分的最佳舞台。

根據奧運參賽規則，奧運將取雙打積分排名前16的組合，若同國家有2組以上排在前8名，最多能取2組參賽，因此扣除各國重複組數往後推算，目前世界排名33的李哲輝與許雅晴，在奧運積分榜上暫排17。

而目前台灣混雙奧運積分排名最高的組合，則是排在12名的王齊麟與程琪雅，不過兩人在光州南韓大師賽首輪以1比2不敵大會第6種子、馬來西亞好手吳順發與賴潔敏提前出局。

至於李哲輝與許雅晴距奧運積分排名16的加拿大組合僅差330分，不過與王齊麟、程琪雅的積分則相差1萬30分，兩人若能在光州取得佳績，除能大幅縮小差距，在奧運門票的爭奪戰上，也持續保有生機。

今天首局李哲輝和許雅晴先以21比19艱辛拿下，次局20比22失守，也和對手打成1比1平，決勝局兩人在開局2比2平後連拿5分，此後一路領先直到終場，以21比15關門拿下勝利。（編輯：葉俐緯）1081119