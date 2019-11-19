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2天4次一桿進洞 台哥大女子高球賽列金氏紀錄

最新更新：2019/11/19 22:20
2018年台灣大哥大女子高球公開賽在2天內出現4次一桿進洞，獲金氏世界紀錄認證是單場最多的世界紀錄。（圖取自TLPGA台灣女子職業高爾夫協會臉書facebook.com）
2018年台灣大哥大女子高球公開賽在2天內出現4次一桿進洞，獲金氏世界紀錄認證是單場最多的世界紀錄。（圖取自TLPGA台灣女子職業高爾夫協會臉書facebook.com）

（中央社記者龍柏安台北19日電）根據統計，職業高爾夫球員要擊出一桿進洞的機率，只有2500分之1，去年台灣大哥大女子高球公開賽，卻在2天內出現4次一桿進洞，也獲金氏世界紀錄認證是單場最多的世界紀錄。

2018台灣大哥大女子高球公開賽去年在林口東華球場舉行，最受球迷津津樂道的是，女將張亞琦、陳子涵、邱齡緹與李旻等4人，2天內都在第16洞演出一桿進洞，經金氏世界紀錄考察與鑑定，認定為高球史上單場比賽最多一桿進洞的世界紀錄。

去年歷經延長賽，最後抱走冠軍的台灣職業女將李旻，回憶去年的比賽過程仍記憶猶新，她坦言，一場比賽在2天內、共4名球員，都在同一洞上演一桿進洞，實在有些不可思議，不過對於自己入榜成為金氏世界紀錄保持人之一，她笑說：「真的太酷了」。

去年膾炙人口的比賽過程，讓球迷意猶未盡，台灣大哥大總經理林之晨今天也宣布，2019年台灣大哥大女子公開賽於12月11日至13日展開，預計將有百名國內外高球好手參賽較勁。

台灣大在2017年首度冠名贊助台灣大哥大女子公開賽打響知名度，去年第2屆則更上層樓，竟有4名選手同場飆出一桿進洞、締造金氏世界紀錄，林之晨開心地說：「這是台灣舉辦公開賽來，第一次拿到這項國際殊榮。」

去年見證紀錄誕生的台灣女子職業高爾夫協會理事長鄭美琦，除恭喜4名球員締造新猷外，也盼望今年比賽參賽球員能打出更多驚人創舉。（編輯：李錫璋）1081119

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