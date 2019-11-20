威力盃少棒破紀錄21隊參賽 台東拚三連霸

2019年第7屆台彩威力盃少棒賽將於12月5日開打，20日舉行啟動記者會，此次21支球隊參賽破紀錄，台東縣今年由卑南國小為主體代表參賽，挑戰威力盃首度3連霸。中央社記者謝靜雯攝 108年11月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）2019年第7屆台彩威力盃少棒賽，此次破紀錄21支球隊參賽，僅差連江縣、嘉義市沒有球隊參賽，逐步完成夢想拼圖，台東縣今年由卑南國小為主體代表參賽，挑戰威力盃首度三連霸。

台彩威力盃起源於花蓮在地人對故鄉基層棒球運動的回饋，2012年12月6日開出的威力彩，當時3名得主之一為花蓮人，得獎人從小就有棒球夢，但沒有實現，中獎後捐出新台幣1.2億元給花蓮縣政府，希望可以振興在地少棒運動，預約威力盃在花蓮連辦20年。

威力盃舉辦時間為每年12月，也接近隔年度的各少棒國手選拔賽，許多球隊會以威力盃為測試舞台，整合各縣市少棒隊戰力，評估球隊的實力與不足的地方。

此次威力盃地主花蓮分藍、紅兩隊參賽，離島球隊澎湖縣、金門縣也有參賽，威力盃捐贈者希望提供花蓮球員一個與外縣市球員切磋球技的機會，全國僅差連江縣、嘉義市沒有球隊參賽，也期望未來可以湊齊全台縣市球隊都能派隊參賽。

今年威力盃將於12月5日開打，比賽為期4天，冠軍隊將可獲得100萬元獎金，目前為止威力盃桃園市和台東縣各拿3次冠軍，台東縣去年完成威力盃二連霸，今年挑戰三連霸。（編輯：張雅淨）1081120