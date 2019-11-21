爆米花聯盟22日開打 U23培訓隊余謙入列

2019年爆米花棒球聯盟22日開打，共有10支球隊參賽，其中U23大學培訓隊由陳炫琦掌兵符，U18世界盃一戰成名的余謙也在名單中，透過比賽讓教練團觀察，12月初再選出30人名單。圖為2018年爆米花冠軍合作金庫封王畫面。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年11月21日

（中央社記者謝靜雯台北21日電）2019年爆米花棒球聯盟明天開打，共有10支球隊參賽，其中U23大學培訓隊由陳炫琦掌兵符，U18世界盃一戰成名的余謙也在名單中，透過比賽讓教練團觀察，12月初再選出30人名單。

2019年爆米花棒球聯盟明天在立德、台體大棒球場等地陸續開打，9支業餘成棒社會隊合作金庫、台北興富發、安永鮮物、台南市、桃園航空城、新北市、綺麗珊瑚、台中台壽保、台灣電力參賽，另外還有一隊為Ｕ23世界盃棒球賽大學培訓隊。

U23世界盃棒球賽將於明年在墨西哥舉行，大學培訓隊總教練為國立體大棒球隊總教練陳炫琦，投手教練為曹竣崵；爆米花大學培訓隊配合大專棒球聯賽分兩批報到，首批球員21日報到，第二批球員25或26日報到，待12月10日會調整選出30人名單。

此次爆米花大學培訓隊中投手戰力，包括今年9月在U18世界盃棒球賽冠軍戰一戰成名的余謙，另外還有從高中時期就備受關注的林逸達、李承風、陽杰恩，另外還有台體大投手郭子銓，打者部分，蔣少宏、蘇煒智、翁耀宗、張文賢等人，也是關注焦點。

在剛落幕的世界12強棒球賽中表現亮眼的吳昇峰，所屬母隊合作金庫成棒隊此次將挑戰爆米花三連霸，合庫首場比賽將於25日在台體大棒球場與台壽保隊交手，大學培訓隊首戰則為22日與台灣電力交手；今年爆米花賽制調整，預賽採雙循環賽制，預賽前4名隊伍晉級複賽，複賽打雙敗淘汰賽，決定冠軍隊伍。（編輯：吳協昌）1081121