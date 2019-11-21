HBL陳緯擺脫轉型陣痛 東山打爆基商

（中央社記者龍柏安台北21日電）過去5年籃球生涯，東山高中後衛陳緯都是主要攻擊手，今年夏天他從得分後衛轉型成控球，一度找不到自己節奏，直到想通自己的工作是讓隊友場上打得舒服後，問題才迎刃而解。

東山高中今天在108學年度HBL高中籃球聯賽男子組預賽首役，靠著全隊6人得分達到雙位數，團隊火力噴發優勢下，以117比58轟垮從資格賽晉級的基隆商工，也拿下小組賽首勝。

比賽結束後，東山高中教練廖覎鋕坦言，球隊的開局開得好，加上外線點點開花，是能大勝的關鍵，他並點名球隊高三隊長兼控球陳緯，是全隊表現最好的球員，「無論是組織，還是節奏，他都掌控的非常好」。

陳緯今天4次出手全部命中，包括3分球3投俱中，另兩罰也都有把握，攻下13分、9籃板與4助攻，他說：「HBL第1場的表現，比我想像中要好的多。」

其實陳緯過去主司得分後衛，在轉型過渡期也一度茫然，拿捏不好傳球與投籃時機，「那時我攻教練罵我投得太快，我傳球教練又罵我，投籃是全隊最準的，為什麼不出手」。

陳緯很清楚，身高只有172公分的他，若要延續籃球生涯轉型控球是必要的，他也明白轉型中的過渡與陣痛難免，而他只能做好準備，並試著從過去的學長身上汲取優點，他們的缺點則盡量避免。

陣中主力泰半都是高三，東山今年也盼能收割果實，突破4強的隊史最佳名次，陳緯坦言，他試著與壓力共存，「不要把壓力當敵人，在場上就是去享受比賽，讓隊友、自己都打得舒服，就是我最大的任務」。（編輯：張雅淨）1081121