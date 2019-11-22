HBL高苑擊敗基隆 12強複賽入場券入袋

（中央社記者黃巧雯台北22日電）在學長畢業後，高苑工商中鋒吳忠宏成為關鍵角色，卻在日前友誼賽扭傷右腳，加上心態未調整好，所幸今天HBL預賽在教練開罵後即時回神，成功率隊搶下12強複賽入場券。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組預賽在台北體育館開打，高苑工商今天迎戰基隆商工，前3節握有22分領先優勢，卻在末節陷入當機，加上對手頑強抵抗，倒數不到一分鐘，追成69比78，高苑最終以78比71勝出，拿下2連勝，也確定晉級12強複賽。

談到末節差點被對手逆轉，高苑工商教練田本玉表示，在簡賀宇、蔣浩文、楊皓韋、林奇翰相繼畢業後，今年面臨換血考驗，這次報名的3名高一球員，其中傅發翔與身高200公分的張竣傑雖好，但仍會緊張，而羅羽翔控球不錯，但上場後臉色發白，原本想說分數拉開，就多給他們機會。

吳忠宏包辦全隊最多的17分，但田本玉上半場一度在場邊開罵，田本玉解釋，去年吳忠宏即扛起球隊先發重任，但2週前友誼賽扭傷右腳，導致腳不敢出力，她提醒吳忠宏，球隊需要他，應該帶領學弟、並給予信心，不應該只有這樣的表現。

吳忠宏表示，教練告訴他，要做好卡位，以及更專心，他坦言，除了受到腳傷影響外，自己心態也沒有調適好。

「去年小賀（簡賀宇）、皓韋（楊皓韋）帶領我們，今年換我們變高三，換我們用不一樣身分，帶領學弟進12強。」吳忠宏坦言，的確蠻有壓力。

順利晉級12強複賽，田本玉表示：「回去要練東西還很多，因為贏50分也是贏，贏1、2分也是贏，贏50分你沒有收穫，贏少但全部缺失都看到了，這才是好事。」

HBL男子組預賽16隊分4組進行單循環賽，取分組戰績最佳的前3隊晉級12強複賽，而稍早C組東山高中對戰強恕高中一役，東山靠著陣中5人得分雙位數，其中林信寬包辦全隊最多的19分，外加9籃板、5助攻，最終以91比45大勝，成為首支獲得複賽門票的球隊，與同屬C組高苑同闖複賽。（編輯：張芷瑄）1081122