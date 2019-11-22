柔道大阪大滿貫賽 連珍羚摘銀楊勇緯鍍銅

（中央社記者黃巧雯台北22日電）2019年大阪大滿貫賽今天登場，中華隊傳出捷報，旅日柔道好手連珍羚在女子57公斤量級決賽，遭地主日本女將玉置桃壓制吞敗，拿下銀牌，而楊勇緯則在男子60公斤量級鍍銅。

2019年大阪大滿貫今天起一連3天在日本大阪舉行，中華隊這次共10名選手參賽，首輪輪空的連珍羚，第2輪一路摔到黃金得分，最後拿到半勝進入第3輪。

連珍羚第3輪對上亞塞拜然的選手，再度以得意技內腿摔進入8強，8強賽出戰目前世界排名第39名的羅馬尼亞選手奧海（Loredana Ohai），兩人一路戰到黃金得分，最終對方因被判3支犯規，連珍羚收下4強門票。

連珍羚4強賽迎戰日本女將舟久保遙香，再度摔到黃金得分，最後以招牌寢技三角勒壓進金牌戰。

連珍羚金牌戰遭遇到排名第12名的日本女將玉置桃對方最後以寢技壓制獲勝，連珍羚收下銀牌。

連珍羚10月在桃園舉辦的全運會締造史無前例的6霸紀錄，11月初轉戰伯斯柔道公開賽，勇奪銅牌，加上上半年的大獎賽和大滿貫，今年已有5面獎牌入袋，連珍羚表示，將持續努力，備戰12月中國大師賽。

目前世界排名第14名的台灣柔道好手楊勇緯今天表現勇猛，一路挺進銅牌戰，對決目前排名第22名的南韓選手李海瑞（音譯，Lee Harim），最終以三角勒壓制對手，成功摘下銅牌。

獲得首面大滿貫的獎牌，楊勇緯興奮地表示，很開心可以和學姐連珍羚一同得牌，締造台灣歷史，未來會再持續進化自己，邁向2020東京奧運。（編輯：謝雅竹）1081122