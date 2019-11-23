冬盟中職苦苦追趕 戴培峰開轟仍不敵日職白隊

2019亞洲冬季棒球聯盟23日開打，中職聯隊晚間在台中對上日職白隊，儘管戴培峰8局下開轟，但終場仍以6比7吞敗。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年11月23日

（中央社記者楊啟芳台中23日電）亞洲冬季棒球聯盟今天開打，中職聯隊在洲際棒球場交手日職白隊，中職聯隊一直處於落後，不過6局下反攻5分拉近差距，戴培峰8局下還開轟，但終場仍以6比7不敵日職白隊。

日職白隊前半段攻勢頻頻，2局上伊藤裕季也敲二壘安打後，利用推進得1分；3局上山下航汰敲2分打點三壘安打，伊藤裕季也補上安打得1分；5局上山下航汰敲二壘安打再得1分，加上失誤進占三壘，片山雄哉敲1打點安打，取得6比0領先。

中職聯隊於6局下展開反攻，共打了9個人次，陳晨威敲二壘安打後，出現2次保送形成滿壘，接著廖健富敲出清壘二壘安打，帶有3分打點，江亮緯、杜家明也都敲安打，各帶有1分打點，形成5比6僅1分落後。

不過7局上日職白隊靠著失誤、暴投及知野直人的高飛犧牲打，再添1分；8局下戴培峰轟出陽春砲，為中職聯隊本屆賽事首轟，不過終場日職白隊還是以7比6擊退中職聯隊。

賽後中職聯隊總教練林威助表示，「剛開始打擊比較掙扎一點，對方投手尾速不錯，加上選手很久沒比賽，沒有比賽感覺，不過到後面就不錯，投手也有壓住，只是失誤比較多一點，明天會再整合一下。」

中職聯隊先發投手周磊用63球投4局，被敲4支安打，出現1次保送，投出3次三振，失4分含3責失。對於周磊的表現，林威助指出，「還可以，但丟球沒有霸氣，可能也是離比賽太久。」

此戰中職聯隊除了周磊，還推出賴智垣、吳俊偉、林威志、彭識穎、吳哲源、鄭鈞仁，共7名投手上場，林威助說明，希望投手盡量上去投手丘，感受一下比賽感覺。

有全壘打演出的戴培峰表示，「當時教練跟我說，投手對左打投比較多直球，所以我就鎖定中間外面的球，剛好也是這個位置，就積極進攻。」（編輯：葉俐緯）1081123