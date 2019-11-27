UBA吹洋將風 桑茂森對林正韓杰諭期許深

（中央社記者黃巧雯新北27日電）面對UBA大專籃球聯賽吹起洋將風，國體大教練桑茂森今天點名林正、韓杰諭未來都有機會入選瓊斯盃中華白隊，將面臨更多洋將挑戰，因此應再多加強自身攻擊能力。

108年UBA大專籃球聯賽今天繼續在輔仁大學舉行男子組第1階段預賽，國體大首戰輸給擁有3洋將的世新大學，第2戰則是擊敗文化大學，今天再以67比54從宏國德霖手中拿下勝利。

在李家慷、楊盛硯、王柏智接連離隊後，國體大今年戰力面臨考驗，桑茂森表示，球隊還在尋找好的進攻節奏，「今天有比前兩天好一點」。

桑茂森指出，國體大首重防守，但今天仍讓對手得到54分，他認為球隊在得分不如以往的情況下，應盡量壓低失分，才能用有限分數贏下比賽。

對於今年更多球隊找來洋將助陣，桑茂森認為，可望提升球員能力，他特別點名林正、韓杰諭未來都有機會入選瓊斯盃中華白隊，屆時將面臨更高大、能力更強的洋將。

桑茂森表示，林正、韓杰諭應體認到自己籃下優勢不再，應進一步提升自身攻擊能力，像是外線、跑動技巧等。

對於隊長關達祐近幾場表現，但桑茂森說：「看得出來很想表現，但目前太急躁。」

關達祐解釋，可能因為自己想比較多，加上想扮演教練與隊友的之間的橋樑，因此壓力比平常大。（編輯：吳協昌）1081127