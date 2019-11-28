體育署重申 台灣選手不得參加中國全國性賽事

（中央社記者龍柏安台北28日電）體育署長高俊雄今天重申，依陸委會的民間團體赴大陸交流注意事項規定，台灣民間團體不得擔任中國黨、政、軍任何職務，也不能參與中國「全國性」體育活動。

中國國台辦日前公布對台26項政策，並透露未來台灣運動員和體育愛好者參加大陸體育賽事、達到相關技術等級並且提出申請，大陸單項運動協會就可以給頒發運動員技術等級證書。

體育署國際及兩岸運動組科長黃筱棻表示，依規定台灣運動員可赴對岸參加職業聯賽，因屬於民間賽事，所以不在限制範圍內，至於若有教練、裁判，前往中國考取單項協會核發的證照則沒有問題，但重申：「參加全國性的比賽就不行，由中國政府頒發的證照也不可以。」

黃筱棻強調，依照現行辦法，無論是團體還是個人，都不得參與中國全國性賽會，擔心會有矮化之嫌，而體育署也12月13日開始也將各單項協會進行宣導，希望協會能夠轉告選手、教練還是裁判，在前往中國前最好先報體育署核准。

至於違反規定是否有相關罰則，黃筱棻坦言：「我們所有的規範都依照陸委會的兩岸人民關係條例在做執行，目前的確沒有相關罰則在裡面，只有針對未經許可參加黨、政、軍的職務或工作，是有罰緩的。」

中國對台灣體育人才廣開大門，如何避免優秀人才流失，黃筱棻則表示，台灣目前已有選、訓、賽嚴謹配套，且在選手退役後，體育署也會協助選手安排退休生涯規劃，並鼓勵民間企業認養優秀運動選手，朝著完善運動環境努力，並留住優秀運動人才。（編輯：吳協昌）1081128