拚東京奧運門票 拳擊女將各有規劃

（中央社記者黃巧雯台北29日電）拳擊女將陳念琴、林郁婷及黃筱雯通過2020年東京奧運資格賽拳擊國手選拔，對於明年2月登場奧運亞洲區資格賽，3人今天皆有規劃，像是移地訓練、參加邀請賽累積經驗或減重等。

2020東京奧運拳擊項目可經由兩種方式取得參賽資格，首先透過明年2月在中國舉行的亞洲及大洋洲資格賽取得參賽資格，其次是經由參加明年5月法國巴黎所舉辦的「世界區資格賽」爭取最後參賽席次。

陳念琴、林郁婷及黃筱雯今天出席108年度國光體育獎章暨運動科學研究及發展獎勵頒獎典禮，其中剛結束日本移地訓練的林郁婷坦言收穫頗多。

林郁婷表示，移地訓練前往東京、秋田、岩手等地，除了提前適應當地食物和氣候外，還與日本奧運培訓隊選手較量，可提前情蒐，有助增加自身對戰勝率，提升奧運資格賽或奧運場上表現。

由於拳擊協會正與體育署協調明年1月在台舉行訓練營和邀請賽，林郁婷認為，若有機會邀請有挑戰性的對手一起訓練，有助提高對對手的掌握度，也能增加比賽經驗。

陳念琴同樣也規劃，在明年2月奧運資格賽前，將透過移地訓練、邀請賽，增加自身實力，預計今年12月到哈薩克、明年1月赴美國訓練或比賽。

黃筱雯今年10月在2019世界女子拳擊錦標賽54公斤量級摘金，但因奧運無此量級，因此將改打51公斤量級，目前54公斤的黃筱雯接下來將控制體重，她表示，上一次打51公斤已是2015年，由於減重後速度和體能上勢必還要再做調整，尤其是速度應該會有一段落差。

世錦賽奪金也讓黃筱雯信心大增，她透露，明年2月將將先參加亞洲區的資格賽，51公斤量級將有6個名額，若沒拿到，就要拚5月的世界區資格賽。（編輯：吳協昌）1081129